 Baran Aksoy

Manisa'daki katliam gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Manisa’nın Salihli ilçesinde iki araçın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1’i çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi hüzne boğan katliam gibi kazanın görüntüsü de ortaya çıktı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 14:39

'da İzmir yönüne ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride fırladı. Karşı şeride geçen otomobil, o sırada karşı yönden gelen Mert G. yönetimindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Manisa'daki katliam gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve küçük Kemal Uzunaltın (6) olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'daki katliam gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kazada otomobilde bulunan Elanur U. (4) ile pikap sürücüsü Mert G. (41) ve yolcular Zeynep Burcu G. (35), Deniz G. (68), Eline G. (2) ve Ertuğrul G. (70) yaralandı. Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ve Özel Medigüneş Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Elanur U., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi.

Manisa'daki katliam gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan anı bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve pikapla kafa kafaya çarpıştığı anlar bulunuyor.

ETİKETLER
#kaza
#trafik kazası
#ölüm
#Manisa
#çarpışma
#Gündem
