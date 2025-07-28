Manisa'daki orman yangını kontrol altında

Türkiye özellikle Bursa ve Karabük'te çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken bir ilde daha korkutan gelişme yaşandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI

Osmancık Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alana da ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.

15 DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

Yangında 15 dönümlük meyve bahçesinin zarar gördüğü öğrenildi.