Manisa'daki orman yangını kontrol altında

İstanbul
Türkiye özellikle Bursa ve Karabük'te çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken bir ilde daha korkutan gelişme yaşandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
Osmancık Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alana da ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.
Yangında 15 dönümlük meyve bahçesinin zarar gördüğü öğrenildi.