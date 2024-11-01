Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Mansur Yavaş ile Yavuz Ağıralioğlu görüştü iddiası! Kulisler bunu konuşuyor: CHP’den ayrılıp Anahtar Parti’ye katılacak

Mansur Yavaş ile Yavuz Ağıralioğlu görüştü iddiası! Kulisler bunu konuşuyor: CHP’den ayrılıp Anahtar Parti’ye katılacak

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
01 Kasım 2024 10:36 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 10:47
Mansur Yavaş ile Yavuz Ağıralioğlu görüştü iddiası! Kulisler bunu konuşuyor: CHP’den ayrılıp Anahtar Parti’ye katılacak

CHP içinde yaşanan fikir ayrılıklarının sonucunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, partiden ayrılıp Yavuz Ağıralioğlu’nun kurduğu Anahtar Parti'ye geçeceği gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar…

İYİ Parti’den istifa ettikten sonra bir süre parti kurma hazırlığı içerisinde olan Yavuz Ağıralioğlu​, geçtiğimiz günlerde Ankara ATO Congressium salonunda yaptıkları toplantıyla partisinin tanıtımını gerçekleştirdi. ‘Millete bir Yavuz gerek’ sloganları ile karşılanan Yavuz Ağıralioğlu’nun kurduğu partinin adı da Anahtar Parti oldu.

Mansur Yavaş ile Yavuz Ağıralioğlu görüştü iddiası! Kulisler bunu konuşuyor: CHP’den ayrılıp Anahtar Parti’ye katılacak - 1. Resim

"MANSUR YAVAŞ ANAHTAR PARTİ'YE GEÇECEK!"

CHP​ içinde yaşanan fikir ayrılıkları sebebiyle partiden ayrılmayı düşündüğü iddia edilen Mansur Yavaş’ın da Yavuz Ağıralioğlu’nun kurduğu A Parti’ye geçeceği iddia edildi. 

Mansur Yavaş ile Yavuz Ağıralioğlu görüştü iddiası! Kulisler bunu konuşuyor: CHP’den ayrılıp Anahtar Parti’ye katılacak - 2. Resim

Parti içerisinde Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın gelecek dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulurken, birbirleri arasında da Genel Başkan Özgür Özel’le de defayetle fikir ayrılıklarına girdiği gündeme gelmişti.

Mansur Yavaş ile Yavuz Ağıralioğlu görüştü iddiası! Kulisler bunu konuşuyor: CHP’den ayrılıp Anahtar Parti’ye katılacak - 3. Resim

Son olarak CHP’nin kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı için yaptığı yürüyüşe katılım sağlamayan Mansur Yavaş’ın partiden ayrılmak istediği iddialarını da güçlendirmiş oldu. Kulislerden gelen bilgilere göre Yavuz Ağıralioğlu ile Mansur Yavaş​'ın görüştüğü iddia edildi.

Mansur Yavaş ile Yavuz Ağıralioğlu görüştü iddiası! Kulisler bunu konuşuyor: CHP’den ayrılıp Anahtar Parti’ye katılacak - 4. Resim

Milliyetçi ideolojiden gelen Mansur Yavaş’ın, Yavuz Ağıralioğlu’nun kurduğu Anahtar Parti’ye katılacağı sözleri, kulislerde konuşuluyor.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
yavuz ağıralioğlumansur yavaşchp

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...