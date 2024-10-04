Mantar zehirlenmesi vakaları artıyor: Çorum'da 7 kişi hastanelik oldu
Çorum merkez ve ilçelerinde yedikleri mantardan zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı. Yetkililer vatandaşlara uyarı geldi.
Havaların yağışlı gitmesiyle birlikte ormanlık alanlarda mantar bolluğu yaşanıyor. Vatandaşlar özellikle hafta sonlarında mantar toplamak için ormanlık alanlara akın ediyor. Bilinçsizce toplanan mantarlar zehirlenme vakalarını da beraberinde getiriyor.
Çorum kent merkezinde 2, Osmancık ilçesinde 1 ve Bayat ilçesinde 4 kişi doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 7 kişi tedavi altına alındı.
YETKİLİLERDEN ÇAĞRI
Yetkililer, doğadan toplanan mantarlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Öte yandan Kastamonu'da da son bir haftada mantardan zehirlenenlerin sayısı 35’e çıktı.