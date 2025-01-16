Mardin’de 2 aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ocak 2025 20:43 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 20:45
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Jandarma ve polis ekipleri iki aile yakınları arasında yeni bir olay yaşanmaması için hastane çevresi ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı…
Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
TARTIŞMA SİLAHLI LAVGAYA DÖNDÜ!
Kırsal Atlı Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Faik Ç. (42), Sinan Ç. (43) ile Mehmet Ali Ç. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Ali Ç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı