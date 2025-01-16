Mardin’de 2 aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

16 Ocak 2025 20:43 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 20:45

Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Jandarma ve polis ekipleri iki aile yakınları arasında yeni bir olay yaşanmaması için hastane çevresi ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı…