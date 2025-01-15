Mardin'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

15 Ocak 2025 10:02 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:04

Mardin'de sabah saatlerinde işçileri taşıyan servis aracı ile tır çarpıştı. Servis aracının büyük hasar gördüğü kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Facianın eşiğinden dönüldü! Öğrenci servisi alevlere teslim oldu

Facianın eşiğinden dönüldü! Öğrenci servisi alevlere teslim oldu

Mardin​'in Artuklu​ ilçesinde işçi servisi​ ile tır​ çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

11 KİŞİ YARALANDI

İstasyon Mahallesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen tır ve işçileri taşıyan servis çarpıştı. Kazada Medine Ş, Ramazan G, Abdullah A, Yusuf K, Mahmud M, Ali H, Barış D, Abdulvahit E, Abdulmelik H, Mehmet D. ve Mustafa Ç. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza​ yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.