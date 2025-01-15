Malatya'da tünel çıkışı feci kaza! Tır devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Ocak 2025 09:04 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 09:24

Malatya'da tünel çıkışında kontrolden çıkan tır devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonucu tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde gece yarısı tünel çıkışında feci bir kaza yaşandı. Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi. Kazada ölü ve yaralı olduğu bildirildi. TIR YAN YATTI Kaza Malatya-Adıyaman kara yolu Erkenek Tüneli çıkışında meydana geldi. Adıyaman yönünde ilerleyen Abdullah Dağbaşı idaresindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. 2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ, 1 KİŞİ YARALI Kazada sürücü Abdullah Dağbaşı ile yanında bulunan Yusuf Donat olay yerinde hayatını kaybetti, Halil Toprak ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İNCELEME BAŞLATILDI Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İlgili Haberler Uşak'ta traktör faciası! Kontrolden çıktı: 2 ölü, 2 yaralı Sakarya'da korkunç olay! Eski polis ortalığı birbirine kattı, sevgilisini boğazından defalarca bıçakladı