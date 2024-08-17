Mardin’de bomba paniği: Ekipler alarma geçti!

17 Ağustos 2024 18:01 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 18:02

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, doğalgaz boru hattı döşendiği sırada bulunan bomba düzeneği, polis ekiplerince bulunduğu yerden alınarak incelemeye alındı. Tedirgin eden olayla ilgili olumsuz bir gelişme yaşandı.

KAZI ÇALIŞMASINDA BULUNDU

Alınan bilgilere göre, öğlen saatlerinde belediye ekipleri Çağçağ Caddesinde doğal gaz hattı için yapılan kazı çalışmalarında el yapımı olduğu belirtilen bomba düzeneği buldu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNCELEMEYE ALINDI

Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, el yapımı patlayıcıyı incelemek üzere emniyete götürdü. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.

Olayla ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması ise sevindirdi.