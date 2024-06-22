Mardin'de dün akşamdan sonra yine yürekler ağza geldi: 5 ayrı noktada yangın başladı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 01:43 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 01:44
Mardin'de akşam saatlerinde yine anız yakılması sebebiyle yangın çıktı. Dünkü yangının korkutucu etkisi devam ederken ekipler müdahale etti.
Mardin'de akşam saatlerinde 5 ayrı noktada yangın başladı. Artuklu, Kızıltepe, Ömerli ve Yeşilli ilçelerinde alevler yükseldi.
Bahçelievler ile Turgut Özal mahallelerindeki mahsulü toplanmış tarlalarda başlayan yangına ekipler yönlendirildi.
UZUN UĞRAŞLAR VERİLDİ
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
DÜN YAŞANAN YANGINDA ÖLÜMLER OLMUŞTU
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ve Mardin'in Mazıdağı ilçe kırsalında dün gece çıkan yangının ağır bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangının bilançosu dronla görüntülendi. Yangın sebebiyle 11 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı