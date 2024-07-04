Mardin'de gelin dehşeti kamerada! Kaynanasını terlikle dövüp, otomobiliyle çarptı

04 Temmuz 2024 09:10 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:24

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Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda, S.D.Ç. isimli kadın, sokakta gördüğü kayınvalidesi Neriman Ç'nin önünü keserek tartışmaya başladı.

KAYNANASINI TERLİKLE DÖVDÜ

Büyüyen tartışma sonrası S.D.Ç. ayağından çıkardığı terlikle kaynanasına defalarca vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle gelin otomobiliyle kayınvalidesine çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Neriman Ç, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavinin ardından taburcu edildi.

Polis ekipleri yakaladıkları gelini adli makamlara sevk etti. Adli makamlara sevk edilen S.D.C. serbest bırakıldı.