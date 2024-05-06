Mardin'de kız öğrenci silahla okulu bastı!

06 May 2024 14:47 - Güncelleme : 06 May 2024 14:51

12. sınıf öğrencisi kız, Sanayi Mahallesi İpekyolu üzerinde erkek arkadaşıyla tartıştı. Kız, tartışmanın ardından elinde tabanca ile Kızıltepe Kenan Kösen Lisesi’ne geldi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

BAĞIRDI, ATEŞ AÇTI

Görüntülerde okulun bahçe kapısının kapalı olduğunu gören kız, kapıyı tekmeliyor. O sırada içerideki öğrenciler sınıfa doğru koşarken, sağa sola bağıran kız ardından bölgeden ayrılıyor. Kızın iki yıldan beridir devamsızlığının olduğu ve bu yıl okul ile ilişiğinin kesileceği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.