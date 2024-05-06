Ayvalık'ta çekilen görüntüler sualtı zenginliklerini ortaya çıkardı

06 May 2024 14:30 - Güncelleme : 06 May 2024 14:30

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayvalık, aynı zamanda Ege’nin en zengin sualtı dünyasına sahip merkezlerinden birisi olarak biliniyor.

Çeşitli sualtı zenginlikleriyle hemen hemen dünyanın tüm bölgesinden turist çeken Ayvalık’tan yeni gelen görüntüler dikkat çekti.

Kırmızı mercanları ile ünlü olan ve yılın her ayında sualtı meraklılarının adresi olan Ayvalık’ta müren balığı ile karidesin tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşarak bir arada yaşamaları görüntülere yansıdı.

Mercan resifleri açısından zengin dip yapısına sahip Ayvalık ilçesinde, su altı zenginlikleri dalgıçları da sevindirdi. Bölgede yaşayan türler arasında ahtapot (octopus vulgaris) ve denizyıldızı da bulunuyor.