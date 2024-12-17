Markete girerken çamurlu ayakkabılarını çıkarmıştı! İnşaat işçisi söyledikleriyle yürekleri ısıttı

17 Aralık 2024 09:06 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 09:15

Hatay'da 42 yaşındaki Şerif Demir, çamurlu ayakkabılarını çıkartıp markete girmişti. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Davranışıyla takdir toplayan Demir, söyledikleriyle de yürekleri ısıttı.

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Şerif Demir, bir markete girmek üzereyken ayakkabılarının çamurlu olduğunu fark etti. Marketi kirletmemek için ayakkabılarını çıkaran Demir, yalın ayak markete girerek alışverişini tamamladı.

O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Davranışıyla takdir toplayan Demir’in bölgede şantiyelerde çalışan bir inşaat işçisi olduğu öğrenildi. Emeğe duyduğu saygı nedeniyle böyle bir davranışta bulunduğunu belirten Demir, “Çevremde poşet bulamayınca içeriyi kirletmemek adına ayakkabılarımı çıkararak içeri girdim” diye konuştu.

"GÖNLÜM RAZI OLMADI"

Çamurlu ayakkabılarından dolayı içerisi kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkaran inşaat işçisi Şerif Demir, “Markete baktım ve arkadaşların orada çalıştığını gördüm. Ben de inşaat işçisiyim, ayaklarımda çamur olduğu için gönlüm razı olmadı. Etrafıma baktığımda poşet bulamadım ve içerisi kirlenmesin diye ayakkabılarımı çıkarıp öyle içeriye girdim. Bir arkadaş bunu video çekip sosyal medyada yayınlamış. Ben sosyal medyada sonradan gördüm. Marketin içerisinde bana bakanlar oldu ama ben umursamadım. Çünkü insanların yapması gereken bir durumdu ve ben de onu yaptım. Dışarı çıktım ve çamurlu olduğu için ayakkabılarımı aşağıya itip orada giydim. Çünkü emeğe saygı gerekir. Biz de işçi insanlarız. Biz de aynı emekçiyiz” dedi.