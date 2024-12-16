Hatay’da binlerce yıllık sır, inşaat alanında ortaya çıktı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

16 Aralık 2024 18:46 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 18:51

Hatay Arsuz'da yürütülen inşaat çalışmaları, beklenmedik bir sürprize sahne oldu. Binlerce yıllık geçmişe ışık tutan kaya mezar odaları, bölgenin zengin tarihine bir kez daha işaret etti. Her gün kazı alanına akın eden vatandaşlar, arkeologların her yeni buluşunu merakla takip ediyor. Köy kahvelerinde, bu konuda yapılan tahminler ve tartışmalar eksik olmuyor…

Hatay​'da yürütülen inşaat çalışmalarında bina temeli kazısı sırasında tarihi kaya mezar odaları bulundu. Mezardan çıkan seramik kaplar ekipler tarafından müze yetkililerine teslim edildi. Arsuz​ ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde devam eden inşaat çalışmalarında bina temeli kazısı sırasında kaya mezar odaları bulundu. EKİPLERDEN HUMMALI ÇALIŞMA Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, alana şerit çekilerek koruma altına aldı. Temel alanına gelen müze ekipleri de kaya mezar odalarında inceleme başlattı. Ekipler tarafından kaya mezar alanından çıkarılan seramik kaplar müzeye nakledildi. MERAKLI GÖZLERLE SEYRETTİLER Mezar odası içerisindeki pişmiş toprak lahit mezarın müzeye nakli için başlatılan kazı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Çevrede toplanan vatandaşlar ise çalışmaları meraklı gözlerle izledi. “ÇOK FAZLA İLGİ UYANDIRDI” Kaya mezarında yürütülen çalışmaları merakla izleyen 18 yaşındaki Ümit Can Kurt, “Dün sabah kazı çalışması yapılırken bir alan bulundu. Eskilerden kalma, yerin içerisinde mezar bulundu. Kazı çalışmasını yaparken gördüğümüz andan itibaren direkt yetkililere bilgi verildi. Onlar da zaten gereken hususları yaptılar. Şu anda arkeologlar burada gereken işlemleri yapıyorlar. Bulunan kaya mezarı alanı bizde çok fazla merak uyandırdı. Bütün herkes burada kazı alanını izliyor” dedi. İlgili Haberler Türk sanayisinin kadın öncülerinden Hadiye Küçükuyar Şengül’ün ilham veren hayatı raflarda! 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nde Tango Tango gösterisi!