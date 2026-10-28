Marmara Denizi’nde 2 Eylül’de, ticari faaliyette bulunan ALSU ile Tuğberk İmamoğlu isimli gemiler çarpışmıştı. Çarpışmanın ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatı kaybolmuştu. Olayın ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı.

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HABERİN ÖZETİ Marmara Denizi'nde batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinde acı gelişme: Bir mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama kurtarma çalışmalarında kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de ALSU ve Tuğberk İmamoğlu isimli gemiler çarpışmış, Tuğberk İmamoğlu batmıştı. Çarpışma sonrası 10 mürettebat kaybolmuştu. Olayla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Arama kurtarma çalışmalarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINDA ACI HABER

Kayıp mürettebata ulaşmak için deniz genelinde yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında, olay bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin cansız bedeni bulundu.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLECEK

Bir erkeğe ait cesedin, kazanın ardından denizde kaybolan mürettebata ait olup olmadığının belirlenmesi, kesin kimlik tespiti ve ölüm sebebinin saptanması için çalışma başlatıldı. Cesedin, yapılacak ilk muayene işleminin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi.