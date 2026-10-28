Marmara Denizi'nde batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinde acı gelişme: Bir mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı

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İstanbul
Marmara Denizi’nde 2 Eylül’de, ticari faaliyette bulunan ALSU ile Tuğberk İmamoğlu isimli gemiler çarpışmıştı. Çarpışmanın ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatı kaybolmuştu. Olayın ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı.
Kayıp mürettebata ulaşmak için deniz genelinde yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında, olay bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Bir erkeğe ait cesedin, kazanın ardından denizde kaybolan mürettebata ait olup olmadığının belirlenmesi, kesin kimlik tespiti ve ölüm sebebinin saptanması için çalışma başlatıldı. Cesedin, yapılacak ilk muayene işleminin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi.