Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Alarm verildi, yetkililerden açıklama gecikmedi

01 Ağustos 2024 11:17 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:20

Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları, poyrazın etkisiyle kızıl yosunlarla kaplandı. Poyrazın sürüklediği kızıl yosunlar, kıyılarda geniş alanlara yayıldı.

ENDİŞEYE NEDEN OLDU

Deniz yüzeyinde ve kıyı boyunca görülen bu doğal olay, bölge sakinlerinin ilgisini çekti. Kıyıya vuran yosunlar, hem görsel olarak dikkat çekerken hem de çevre sakinlerinde endişeye neden oldu.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kızıl yosunların biriktiği bölgede yoğun bir yosun kokusu da yayıldı. Yetkililer, bu tür yosun patlamalarının mevsimsel ve doğal olaylara bağlı olarak zaman zaman meydana geldiğini ifade etti.