Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Alarm verildi, yetkililerden açıklama gecikmedi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ağustos 2024 11:17 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:20
Tekirdağ’da kaydedilen görüntüler tedirginliğe neden oldu. Kıyılar, esen poyraz sebebiyle kızıl yosunlarla kaplandı. Yaşanan olayın ardından yetkililerden açıklama gecikmedi.
Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları, poyrazın etkisiyle kızıl yosunlarla kaplandı. Poyrazın sürüklediği kızıl yosunlar, kıyılarda geniş alanlara yayıldı.
ENDİŞEYE NEDEN OLDU
Deniz yüzeyinde ve kıyı boyunca görülen bu doğal olay, bölge sakinlerinin ilgisini çekti. Kıyıya vuran yosunlar, hem görsel olarak dikkat çekerken hem de çevre sakinlerinde endişeye neden oldu.
YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ
Kızıl yosunların biriktiği bölgede yoğun bir yosun kokusu da yayıldı. Yetkililer, bu tür yosun patlamalarının mevsimsel ve doğal olaylara bağlı olarak zaman zaman meydana geldiğini ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı