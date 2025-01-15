Marmara'da deniz trafiği durdu! Bu seferler iptal edildi
Balkanlar'dan yurdun batısına giriş yapan soğuk hava dalgası hayatı felç etti. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. GESTAŞ AŞ yetkilileri bazı deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Şiddetli yağış ve fırtına, Marmara Denizi'nde ulaşımı durma noktasına getirdi. Marmara bölgesinde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle, GESTAŞ AŞ yetkilileri bazı deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"15 Ocak 2025 Çarşamba günü Narlı-Marmara hattındaki belirli seferlerin hava muhalefeti sebebiyle iptal olmuştur. İptal edilen seferler arasında Narlı'dan saat 08.00, Marmara'dan ise saat 11.30 seferleri bulunmaktadır. Yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına sefer saatlerini takip etmeleri ve alternatif planlar yapmaları gerekmektedir."