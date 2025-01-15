Marmara'da deniz trafiği durdu! Bu seferler iptal edildi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Ocak 2025 10:36 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:43

Balkanlar'dan yurdun batısına giriş yapan soğuk hava dalgası hayatı felç etti. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. GESTAŞ AŞ yetkilileri bazı deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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Şiddetli yağış​ ve fırtına​, Marmara Denizi​'nde ulaşımı durma noktasına getirdi. Marmara bölgesinde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle, GESTAŞ AŞ yetkilileri bazı deniz seferlerinin iptal​ edildiğini duyurdu. GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"15 Ocak 2025 Çarşamba günü Narlı-Marmara hattındaki belirli seferlerin hava muhalefeti sebebiyle iptal olmuştur. İptal edilen seferler arasında Narlı'dan saat 08.00, Marmara'dan ise saat 11.30 seferleri bulunmaktadır. Yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına sefer saatlerini takip etmeleri ve alternatif planlar yapmaları gerekmektedir." İlgili Haberler Marmara'da hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi