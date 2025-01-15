Marmara'da hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Ocak 2025 09:14 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 09:16
Şiddetli yağış ve fırtına, Marmara Deniz ulaşımında sefer iptallerine neden oldu. İstanbul-Bursa arasındaki deniz otobüsü ve Çanakkale Boğazındaki arabalı vapur seferleri aksamalı olarak yapılacak.
Bursa Deniz Otobüsleri BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, 12.55'e kadar seferler aksamalı olarak gerçekleştirilecek. Bazı seferler ise fırtına nedeniyle yapılamayacak.
Buna göre, iptal edilen seferler şu şekilde:
İDO'DA SEFER İPTALİ
İstanbul Deniz Otobüsleri İDO'dan yapılan açıklamaya göre ise, 09.05 İstanbul Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferi yapılmayacak.
Çanakkale'de GESTAŞ'dan yapılan açıklamada da Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda 07:00 ile 13.00 saatleri arasında bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı