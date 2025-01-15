Marmara'da hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi

15 Ocak 2025 09:14 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 09:16

Şiddetli yağış ve fırtına, Marmara Deniz ulaşımında sefer iptallerine neden oldu. İstanbul-Bursa arasındaki deniz otobüsü ve Çanakkale Boğazındaki arabalı vapur seferleri aksamalı olarak yapılacak.

Bursa Deniz Otobüsleri BUDO​'dan yapılan açıklamaya göre, 12.55'e kadar seferler aksamalı olarak gerçekleştirilecek. Bazı seferler ise fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Buna göre, iptal edilen seferler şu şekilde:

İDO'DA SEFER İPTALİ

İstanbul Deniz Otobüsleri İDO'dan yapılan açıklamaya göre ise, 09.05 İstanbul Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferi yapılmayacak.

Çanakkale'de GESTAŞ'dan yapılan açıklamada da Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda 07:00 ile 13.00 saatleri arasında bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.