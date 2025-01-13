Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli: 5 ilde seferler iptal edildi

13 Ocak 2025 08:58 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 09:19

Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağış ve fırtına deniz yolu ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kötü hava şartları nedeniyle İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale'de birçok deniz otobüsü seferi iptal edildi. İşte İDO, BUDO ve Gestaş'tan yapılan duyurular...

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Trakya​'dan giriş yaptı. Soğuk ve yağışlı hava Marmara Bölgesi'ni etkisi altına aldı. Hayatı olumsuz etkileyen yağış​ ve fırtına​, deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale'de bugün yapılması planlanan birçok feribot seferi iptal edildi.

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO SEFERLERİNE HAVA MUHALEFETİ

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), kötü hava şartlarından dolayı bazı seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. BUDO tarafından yapılan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

BALIKESİR-TEKİRDAĞ DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ

Marmara RoRo şirketi, 13 Ocak 2025 tarihinde olumsuz hava şartları nedeniyle bazı deniz seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.

Erdek-Saraylar-Tekirdağ hattındaki 05.00 seferi ile Saraylar-Erdek hattındaki 06.30 seferinin iptal edildiği açıklandı.

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına sefer saatlerini takip etmeleri ve alternatif planlar yapmaları gerektiğini belirterek, hava şartlarının etkisinin devam etmesi durumunda yeni duyurular yapılacağı bilgisini verdi.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİ DURDURULDU

Öte yandan Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Kabatepe'den saat 09.00, 15.00, 19.00, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00, 17.00, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00, Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15:00 seferleri iptal oldu.

Bozcaada'dan 07.00,10.00, 14.00, Geyikli'den ise 08.00, 11.00, 15.00 seferlerinin ise yapılacağı bilgilendirmesi yapıldı.

Narlı-Marmara Hattı'nda ise Narlı'dan saat 08.00, 16.15, Marmara'dan saat 11.30, 17.30 seferlerinin de gerçekleştirilemeyeceği vurgulandı.