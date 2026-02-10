Menü Kapat
Gündem
Marmara'da fırtına alarmı: Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'nde salı günü etkili olan şiddetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İDO ve BUDO'nun 10 Şubat'ta yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısını yaptığı şiddetli fırtına Marmara'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Fırtına deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

Kötü hava şartları nedeniyle 10 Şubat Salı günü İstanbul Deniz Otobüsleri'nin 3, Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ise 8 seferi iptal edildi.

Marmara'da fırtına alarmı: Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 10 Şubat Salı günü iptal edilen seferleri şunlar:

07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.45 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

Marmara'da fırtına alarmı: Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10 Şubat Salı günü iptal edilen seferler şöyle:

07.00 | Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
08.00 | İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
09.30 | Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
09.30 | Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10.00 | Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)
11.30 | İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
11.30 | İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)
13.00 | Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

Marmara'da fırtına alarmı: Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

SAATTEKİ HIZI 75 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden esecek olan rüzgarın, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde itibaren etkisini artıran fırtınanın, salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

Marmara'da fırtına alarmı: Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN FIRTINA UYARISI

Öte yandan İstanbul Valiliği, olası risklere karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada; çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

