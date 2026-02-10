Marmara'da fırtına alarmı: Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısını yaptığı şiddetli fırtına Marmara'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Fırtına deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

Kötü hava şartları nedeniyle 10 Şubat Salı günü İstanbul Deniz Otobüsleri'nin 3, Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ise 8 seferi iptal edildi.

İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 10 Şubat Salı günü iptal edilen seferleri şunlar:

07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.45 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10 Şubat Salı günü iptal edilen seferler şöyle:

07.00 | Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

08.00 | İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

09.30 | Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

09.30 | Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00 | Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)

11.30 | İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

11.30 | İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)

13.00 | Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

SAATTEKİ HIZI 75 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden esecek olan rüzgarın, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde itibaren etkisini artıran fırtınanın, salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN FIRTINA UYARISI

Öte yandan İstanbul Valiliği, olası risklere karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada; çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.