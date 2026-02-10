Marmara'da fırtına alarmı: Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısını yaptığı şiddetli fırtına Marmara'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Fırtına deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.
Kötü hava şartları nedeniyle 10 Şubat Salı günü İstanbul Deniz Otobüsleri'nin 3, Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ise 8 seferi iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 10 Şubat Salı günü iptal edilen seferleri şunlar:
07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.45 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10 Şubat Salı günü iptal edilen seferler şöyle:
07.00 | Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
08.00 | İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
09.30 | Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
09.30 | Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10.00 | Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)
11.30 | İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
11.30 | İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)
13.00 | Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
Kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden esecek olan rüzgarın, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde itibaren etkisini artıran fırtınanın, salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.
Öte yandan İstanbul Valiliği, olası risklere karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada; çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.