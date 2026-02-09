Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi! Marmara’da fırtına kapıda, 23 ilde sağanak, 5 ilde kar görülecek

Marmara Bölgesi fırtına ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan şiddetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Rüzgar hızının saatte 75 kilometreyi bulması beklenirken, Türkiye genelinde 28 il için kritik yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi! Marmara’da fırtına kapıda, 23 ilde sağanak, 5 ilde kar görülecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
18:58
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
19:18

Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde hava şartları sertleşiyor. Bugün akşam saatlerinden itibaren başlayacak olan fırtınanın, bölge genelinde ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi! Marmara’da fırtına kapıda, 23 ilde sağanak, 5 ilde kar görülecek

FIRTINANIN HIZI 75 KM'Yİ BULACAK

Kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden esecek olan rüzgarın, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece etkisini artıracak olan fırtınanın, 10 Şubat 2026 Salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi! Marmara’da fırtına kapıda, 23 ilde sağanak, 5 ilde kar görülecek

İSTANBUL VALİLİĞİ: "TEDBİRLİ OLUN"

Valiliği, Meteoroloji’nin uyarısını vatandaşlara tekrar hatırlatarak olası risklere karşı teyakkuza geçti. Valilikten yapılan açıklamada; çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Marmara’da rüzgarın, bugün (09.02.2026) akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın yarın (10.02.2026) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi! Marmara’da fırtına kapıda, 23 ilde sağanak, 5 ilde kar görülecek

23 İLDE SAĞANAK, 5 İLDE KAR YAĞIŞI

Hava durumu raporuna göre fırtınanın yanı sıra yağışlar da ülkeyi etkisi altına alacak. Toplamda 28 il için uyarısı yapıldı:

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER: Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Afyonkarahisar, İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Diyarbakır ve Siirt.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER: Sivas, Artvin (yüksekler), Erzurum, Kars ve Van.

