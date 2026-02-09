İstanbul barajlarından yeni haber! Su seviyesi yükseldi ama tehlike bitmedi (9 Şubat baraj doluluk oranları)

İstanbul’un içme ve kullanım suyu ihtiyacı kent genelindeki 10 barajın yanı sıra Melen Çayı ve Yeşilçay’dan getirilen sularla karşılanıyor. Yaklaşık 16 milyona ev sahipliği yapan kentte günlük su kullanım miktarı kış aylarında yaklaşık 3 milyon metreküpü aşarken baraj doluluk oranları bu suyun temininde kritik rol oynuyor.

İstanbul’da barajların su tutmasını sağlayan yağışların büyük bölümü kasım, aralık ve ocak aylarında gerçekleşirken özellikle kasım ve aralık aylarında kurak geçen mevsim beklenen kapasiteye ulaşmaya imkan sağlamadı. Ocak ayının ilk günlerinde başlayan kar ve yağmur yağışları ise barajlardaki su seviyesinin yükselmesini sağladı. Bu kapsamda İstanbul baraj doluluk oranı 9 Şubat Pazartesi günü itibariyle yüzde 35,8 olarak ölçüldü.

Aralık ayında yüzde 17’lere kadar inen su seviyesinde görülen yüzde yüzlük bu artış ilk bakışta olumlu bir gelişme olarak görülse de barajlardaki su seviyesinin normalin çok altında olması yükselişi de çok anlamlı kılmıyor. İSKİ tarafından paylaşılan yıllık verilere göre de 9 Şubat itibariyle ölçülen yüzde 35,8’lik doluluk oranı son 10 yıl içinde en düşük ikinci seviye.

Bu kapsamda uzmanlar, şehir dışından taşınacak su kaynaklarının kalıcı çözüm getirmemesi ve maliyet açısından ekstra yüke neden olması nedeniyle en tutarlı çözümün tasarruf yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunda olduğunu belirtiyor.

9 ŞUBAT İTİBARİYLE İSTANBUL BARAJLARINDAKİ TEKİL DOLULUK ORANLARI İSE ŞU ŞEKİLDE

Ömerli: 51,1

Darlık: 55,07

Elmalı: 94,21

Terkos: 22,99

Alibey: 31,53

Büyükçekmece: 25,88

Sazlıdere: 22,7

Istrancalar: 64,81

Kazandere: 12,04

Pabuçdere: 11,62

İSTANBUL BARAJLARININ YILLARA GÖRE DOLULUK ORANLARI