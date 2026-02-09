Menü Kapat
Yaşam
 Şenay Yurtalan

İstanbul barajlarından yeni haber! Su seviyesi yükseldi ama tehlike bitmedi (9 Şubat baraj doluluk oranları)

İstanbul baraj doluluk oranları gündemden hiç düşmüyor. İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılan rakamlara bakıldığında son yağmurların su seviyesine olan etkisi bariz olarak görülüyor. Ancak uzmanlar bu artışın yeterli olmadığına dikkat çekerken eldeki veriler de bugünkü su düzeyinin son 10 yılının en düşük ikinci seviyesi olduğunu gösteriyor.

İstanbul barajlarından yeni haber! Su seviyesi yükseldi ama tehlike bitmedi (9 Şubat baraj doluluk oranları)
09.02.2026 12:02
09.02.2026
saat ikonu 12:02
09.02.2026
saat ikonu 12:02

İstanbul’un içme ve kullanım suyu ihtiyacı kent genelindeki 10 barajın yanı sıra Melen Çayı ve Yeşilçay’dan getirilen sularla karşılanıyor. Yaklaşık 16 milyona ev sahipliği yapan kentte günlük su kullanım miktarı kış aylarında yaklaşık 3 milyon metreküpü aşarken baraj doluluk oranları bu suyun temininde kritik rol oynuyor.

İstanbul barajlarından yeni haber! Su seviyesi yükseldi ama tehlike bitmedi (9 Şubat baraj doluluk oranları)

İstanbul’da barajların su tutmasını sağlayan yağışların büyük bölümü kasım, aralık ve ocak aylarında gerçekleşirken özellikle kasım ve aralık aylarında kurak geçen mevsim beklenen kapasiteye ulaşmaya imkan sağlamadı. Ocak ayının ilk günlerinde başlayan kar ve yağmur yağışları ise barajlardaki su seviyesinin yükselmesini sağladı. Bu kapsamda İstanbul baraj doluluk oranı 9 Şubat Pazartesi günü itibariyle yüzde 35,8 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarından yeni haber! Su seviyesi yükseldi ama tehlike bitmedi (9 Şubat baraj doluluk oranları)

Aralık ayında yüzde 17’lere kadar inen su seviyesinde görülen yüzde yüzlük bu artış ilk bakışta olumlu bir gelişme olarak görülse de barajlardaki su seviyesinin normalin çok altında olması yükselişi de çok anlamlı kılmıyor. İSKİ tarafından paylaşılan yıllık verilere göre de 9 Şubat itibariyle ölçülen yüzde 35,8’lik doluluk oranı son 10 yıl içinde en düşük ikinci seviye.

İstanbul barajlarından yeni haber! Su seviyesi yükseldi ama tehlike bitmedi (9 Şubat baraj doluluk oranları)

Bu kapsamda uzmanlar, şehir dışından taşınacak su kaynaklarının kalıcı çözüm getirmemesi ve maliyet açısından ekstra yüke neden olması nedeniyle en tutarlı çözümün tasarruf yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunda olduğunu belirtiyor.

İstanbul barajlarından yeni haber! Su seviyesi yükseldi ama tehlike bitmedi (9 Şubat baraj doluluk oranları)

9 ŞUBAT İTİBARİYLE İSTANBUL BARAJLARINDAKİ TEKİL DOLULUK ORANLARI İSE ŞU ŞEKİLDE

  • Ömerli: 51,1
  • Darlık: 55,07
  • Elmalı: 94,21
  • Terkos: 22,99
  • Alibey: 31,53
  • Büyükçekmece: 25,88
  • Sazlıdere: 22,7
  • Istrancalar: 64,81
  • Kazandere: 12,04
  • Pabuçdere: 11,62
İstanbul barajlarından yeni haber! Su seviyesi yükseldi ama tehlike bitmedi (9 Şubat baraj doluluk oranları)

İSTANBUL BARAJLARININ YILLARA GÖRE DOLULUK ORANLARI

  • 2016: 84,81
  • 2017: 85,77
  • 2018: 75,65
  • 2019: 90,04,
  • 2020: 60,09
  • 2021: 44,78
  • 2022: 76,84
  • 2023: 31,71
  • 2024: 72,09
  • 2025: 54,98
  • 2026: 35,8

