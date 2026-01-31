Menü Kapat
Balık fiyatları bu defa üzdü: Balıkçıların gözü hava durumunda

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları balıkçıların denize açılamamasına sebep oldu. Tezgahlardaki balık fiyatları artınca balık almak isteyenler pazardan eli boş döndü.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 18:40
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 18:40

'ta kötü balıkçılığı etkiledi. Balıkçılar tezgaha koyacak balık bulamadı avlayabildikleri az miktarın da fiyatı arttı.

Balık fiyatları bu defa üzdü: Balıkçıların gözü hava durumunda

BALIK MİKTARI DÜŞTÜ FİYATLAR ARTTI

Kentte bir süredir devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle avcılık faaliyetlerinin aksaması balık miktarını düşürdü.
Geçen haftalarda kilogramı 150 liradan satılan istavritin fiyatı 200 liraya yükselirken, mezgitin kilogramı 350 liradan 400 liraya çıktı. Barbun ve zargan 400 liradan, uskumru 250 liradan satılıyor. Çupra ve levreğin tanesi ise 350 liradan alıcı buluyor.
Kentte yaklaşık 45 yıldır yapan Kadir Ercan Düzer, gazetecilere, hava muhalefetinden dolayı balık miktarında azalma görüldüğünü söyledi.

Balık fiyatları bu defa üzdü: Balıkçıların gözü hava durumunda


Düzer, "Bu sene balık olmadı ama Allah hamsiyi, istavriti verdi. 5 aydan beri hamsi satıyoruz. Bunun yanında mezgit, istavrit, barbun da var. Hamsi bitti, peşine istavrit patladı." diye konuştu.
Çoğu balıkçının son günlerde etkili olan poyraz nedeniyle denize açılamadığını aktaran Düzer, "Tekneler çıkıyor, kayıklar çıkamıyor. Salı-çarşambaya kadar hava esecek ondan sonra hava bir tık açacak. Ramazan ayı da geliyor, ramazan ayı bereketiyle geliyor." ifadelerini kullandı.

