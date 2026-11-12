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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
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GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 01:22
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GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 01:22

Marmara'da fırtına alarmı: BUDO 8 seferini iptal etti

Marmara'da gece saatlerinde başlayan ve gün boyunca etkisini sürdürmesi beklenen şiddetli fırtına nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 8 seferi iptal edildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 01:22
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 01:22

'nde etkili olan sağanak ve şiddetli fırtına, deniz yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

HABERİN ÖZETİ

Marmara'da fırtına alarmı: BUDO 8 seferini iptal etti

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle BUDO 8 seferini iptal etti ve Meteoroloji bölge için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Rüzgarın 12.11.2026 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (40-60 km/saat), 13.11.2026 Cuma sabahından itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın 14.11.2026 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

BUDO'NUN 8 SEFERİ İPTAL

Bursa Deniz Otobüsleri (), olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 seferin iptal edildiğini duyurdu. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, iptal edilen seferler ve saatleri şöyle:

  • 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
  • 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
  • 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
  • 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
  • 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
  • 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).
Marmara'da fırtına alarmı: BUDO 8 seferini iptal etti

METEOROLOJİ MARMARA'YI SARI KODLA UYARDI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, Marmara Bölgesi'nde perşembe günü sağanak ve fırtına bekleniyor. Fırtınanın cuma gününe kadar aralıklarla etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın hızının saatte 90 km hıza ulaşması beklenirken, Marmara Bölgesi'nin tamamı için sarı kodlu alarm verildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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