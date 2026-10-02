Marmara'da fırtına etkili oluyor: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyarıda bulunduğu sağanak yağışlı ve fırtınalı hava Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteriyor.

BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava şartları, deniz ulaşımı da etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 2 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan öğleden sonraki 4 seferi fırtına nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şöyle:

16.45 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

17.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

19.15 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

19.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

YOLCULAR DİĞER SEFERLERE YÖNELDİ

Yolcular, iptal edilmeyen İDO'nun Yenikapı-Yalova seferlerini kullanarak Bursa'ya dönmeye çalışıyor.