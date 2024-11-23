Marmara'da kuvvetli yağış ve lodos alarmı! Konsolosluk çatısından parçalar böyle koptu

23 Kasım 2024 11:05 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 11:07

Meteoroloji raporlarına göre Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış ve soğuk hava etkisini gösterdi. İstanbul ve Bursa'da etkili olan sağanak yağış çevreye de zarar verdi. Beşiktaş'ta kuvvetli rüzgarın etkisiyle binanın çatısından parçalar koptu. Bursa'da ise bir kamyonetin sürüklendiği anlar paniğe neden oldu.

İstanbul, Ankara, İzmir dahil 44 ilde sarı ve turuncu alarm! Meteoroloji saat verdi: Kar ve fırtına geliyor!

İstanbul, Ankara, İzmir dahil 44 ilde sarı ve turuncu alarm! Meteoroloji saat verdi: Kar ve fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış​ ve kuvvetli rüzgar​ etkili oldu. Megakent İstanbul​'da, etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi, binaların çatılarından parçalar uçtu ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Yağış ve fırtına​ vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ortaköy Şehit Muhtar Ali Rıza Sokak'ta park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle ağaç kesilirken, araçta hafif hasar oluştu.

BİNANIN ÇATISINDAN KOPAN PARÇALAR YERE DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta, kuvvetli rüzgarın etkisiyle Bosna Hersek'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu 8 katlı binanın çatısından kopan parçalar yere düştü. Yaralananın olmadığı olayda itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler, çatıda asılı kalan parçaları keserek alırken, yola düşen parçaları da kaldırdı.

Bosna Hersek'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu binanın çatısından kopan parçaların bir kısmı yere düşerken, bazıları da asılı kaldı.

BURSA'DA KAMYONET SÜRÜKLENDİ

Bursa'da park halindeki bir kamyonet, kuvvetli fırtına nedeniyle sürüklenerek iki araca ve bir apartmanın giriş katındaki dairenin duvarına çarptı.

BANDIRMA'NIN EN İŞLEK CADDESİ ETKİLENDİ

Bandırma'nın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde de aşırı yağışlar nedeniyle alt yapının yetersizliği nedeniyle rögar kapaklarından sel suları yola aktı. Araçların ve yayaların her türlü risklere tedbir amaçlı, Bandırma Belediyesi Trafik Zabıta birimleri duba koyarak önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamalara göre, gün boyu Bandırma’da şiddetli sağanak yağış etkili olacak. Gün içerisinde toplamda 30 mm kadar yağış düşmesi bekleniyor. Ayrıca, yağışla birlikte rüzgarın hızını artıracağı tahmin ediliyor.