Marmara'da ulaşıma poyraz engeli
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Şubat 2025 15:09 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 15:12
Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında etkili olan poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
Fırtınanın şiddetini artırmasıyla birlikte Tekirdağ'da balıkçılar denize açılmak yerine teknelerini limana çekti. Açık denizde bulunan uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler ise Tekirdağ açıklarına demirleyerek hava şartlarının düzelmesini beklemeye başladı. Şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, bölgede hava şartlarının ilerleyen saatlerde etkisini sürdüreceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı