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Marmaray Bostancı durağında intihar! Seferler gecikmeli yapılıyor

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
24 Aralık 2024 13:41 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 13:47

Marmaray'da Bostancı istasyonunda acı bir olay yaşandı. Trenin önüne atlayan bir vatandaş intihar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, seferlerle aksama meydana geldi.

İntihar​ vakalarının peş peşe yaşandığı Marmaray​'da son 2 ayda 5'inci intihar olayı meydana geldi. Öğle saatlerinde Marmaray'ın Bostancı​ durağında bir vatandaş hızla gelen trenin önüne atladı.

SEFERLER GECİKMELİ YAPILIYOR

Alınan bilgiye göre Bostancı durağında intihar eden kişinin kimliği belirlenemedi. İntihar vakasının ardından seferlerin tek hat üzerinden, gecikmeli olarak yapıldığı aktarıldı.

Marmaray Bostancı durağında intihar! Seferler gecikmeli yapılıyor - 1. Resim

MARMARAY'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Marmaray'dan yapılan açıklamada "Marmaray Bostancı istasyonu, saat 12.19’da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

Bu açıklamadan bir saat sonra yapılan yeni paylaşımda ise "Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup tren​ trafiği düzenleme çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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