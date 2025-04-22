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 | Emir Yücel

Marmaray hattı gece araç taşıyor! İşte o görüntüler

Asya ile Avrupa’yı bağlayan Marmaray, gündüz 600 bin yolcuyu taşırken gece saatlerinde boğazın altından yük ve araç taşımacılığına ev sahipliği yapıyor. Tuzla’da kaydedilen görüntülerde, yük trenlerinin elektrikli araçları tüp geçitten Asya yakasına taşıdığı anlar dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada da oldukça gündem oldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 15:02

Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Türkiye’nin dev ulaşım projelerinden Marmaray’ın gece mesaisi görüntülendi. Gündüz saatlerinde yaklaşık 600 bin İstanbullunun ulaşımını sağlayan Marmaray, gece olunca bu kez boğazın altından yük taşımacılığına ev sahipliği yapıyor. Marmaray, sadece yolcu taşımacılığıyla değil aynı zamanda yük taşımacılığıyla da önemli bir rol üstleniyor. Gece saatlerinde ulusal ve uluslararası yük trenlerinin geçişine olanak tanıyan hat, İstanbul Boğazı'nın altından kesintisiz taşıma sağlıyor.

Marmaray hattı gece araç taşıyor! İşte o görüntüler

Bu işlevi en net şekilde gözler önüne seren görüntü, gece saatlerinde gerçekleşen araç taşımacılığıyla kaydedildi. Tuzla’da kaydedilen görüntülerde, yük treninin 20’den fazla vagonla taşıdığı elektrikli araçlar dikkat çekti. Bu araçlar, Marmaray’ın tüp geçidini kullanarak boğazın altından Asya yakasına geçiyor ve yolculuklarına devam ediyor.

Marmaray hattı gece araç taşıyor! İşte o görüntüler

GECE 00.00 İLE 05.00 SAATLERİ ARASINDA YÜK TAŞIMACILIĞINA AÇILIYOR

Marmaray hattı (Halkalı - Gebze Banliyö Tren hattı) gece 00.00 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor. Bu saatlerde kaydedilen görüntülerde, trenlere yüklenen araçların İstanbul’dan İzmit’e doğru taşındığı görülüyor. Taşımacılık sırasında Marmaray’ın tüp geçidi de kullanılıyor. Araçlar, boğazın altından geçen bu stratejik geçidi kullanarak Asya kıtasına ulaşıyor ve yolculuğuna devam ediyor. Daha önce ağırlıklı olarak yük taşımacılığı yapılan hatta, araç taşımacılığı yapılması Marmaray’ın çok yönlü kullanım potansiyelini ve tarihi İpek Yolu Projesi’nin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Marmaray hattı gece araç taşıyor! İşte o görüntüler

MARMARAY, HİZMETE BAŞLADIĞINDAN BERİ 1,2 MİLYAR YOLCU TAŞIDI

Marmaray, hizmete girdiği 2013 tarihinden bugüne 1 milyar 226 milyon yolcuyu taşıdı. Güzergah, sadece yolcu taşımacılığıyla değil aynı zamanda yük taşımacılığıyla da önemli bir rol üstleniyor. Gece saatlerinde ulusal ve uluslararası yük trenlerinin geçişine olanak tanıyan hat, İstanbul Boğazı'nın altından kesintisiz taşıma sağlıyor. Çekilen görüntülerde Almanya’dan yola çıkan tren, Çekya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye ulaşıyor. İstanbul’da Marmaray güzergahını ve boğazın altındaki tüp geçidi kullanarak yolculuğunu İzmit Köseköy İstasyonu’nda sonlandırıyor.”

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