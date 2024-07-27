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Marmaray'da ilginç protesto! Her yere kanlı bebek maketi koydular

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
27 Temmuz 2024 14:37 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 14:44

Marmaray'ın Sirkeci durağında Gazze'de öldürülen çocuklar için kefenli bebek maketleriyle protesto düzenlendi. Vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, ilginç görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

İsrail, 2024’ün başından beri Gazze’yi bombalamaya devam ediyor. Ayrıca milyonlarca insanın yaşadığı şehir büyük bir ablukaya alınmış durumda.

Marmaray'da ilginç protesto! Her yere kanlı bebek maketi koydular - 1. Resim

ÖLENLERİN SAYISI 50 BİNİ AŞTI

İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bine yaklaştı. Ayrıca milyonlarca insan açlık tehlikesi ile karşı karşıya.

Dünyanın bir kısmı ise İsrail’in bu katliamına sessiz. Son olarak İsrail Başbakanı Netanyahu ABD’yi ziyaret etmiş ve siyasilerden büyük destek görmüştü.

Marmaray'da ilginç protesto! Her yere kanlı bebek maketi koydular - 2. Resim

Ayrıca İsrail, tüm tepkilere rağmen dün akşam resmi açılışı yapılan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda da yer aldı.

Marmaray'da ilginç protesto! Her yere kanlı bebek maketi koydular - 3. Resim

VATANDAŞLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Bugün ise Türkiye’den bir grup İsrail’i İstanbul’da protesto etti.

Marmaray’ın Sirkeci İstasyonu’nda bırakılan kanlı oyuncak bebeklerle İsrail’in Gazze’de açlıkla tehdit ettiği ve bombalarla öldürdüğü çocuklara dikkat çekilmek istendi.

Vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, ilginç görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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