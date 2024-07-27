Marmaray'da ilginç protesto! Her yere kanlı bebek maketi koydular

27 Temmuz 2024 14:37 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 14:44

Selçuk Bayraktar dünyaya seslendi! "Adil bir dünya için Filistin'i destekleyin"

Selçuk Bayraktar dünyaya seslendi! "Adil bir dünya için Filistin'i destekleyin"

İsrail güvenli bölgeyi de yerle bir etti: 3 günde 129 Filistinliyi öldürdü!

İsrail güvenli bölgeyi de yerle bir etti: 3 günde 129 Filistinliyi öldürdü!

İsrail, 2024’ün başından beri Gazze’yi bombalamaya devam ediyor. Ayrıca milyonlarca insanın yaşadığı şehir büyük bir ablukaya alınmış durumda.

ÖLENLERİN SAYISI 50 BİNİ AŞTI

İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bine yaklaştı. Ayrıca milyonlarca insan açlık tehlikesi ile karşı karşıya.

Dünyanın bir kısmı ise İsrail’in bu katliamına sessiz. Son olarak İsrail Başbakanı Netanyahu ABD’yi ziyaret etmiş ve siyasilerden büyük destek görmüştü.

Ayrıca İsrail, tüm tepkilere rağmen dün akşam resmi açılışı yapılan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda da yer aldı.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Bugün ise Türkiye’den bir grup İsrail’i İstanbul’da protesto etti.

Marmaray’ın Sirkeci İstasyonu’nda bırakılan kanlı oyuncak bebeklerle İsrail’in Gazze’de açlıkla tehdit ettiği ve bombalarla öldürdüğü çocuklara dikkat çekilmek istendi.

Vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, ilginç görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.