Marmaray'da kimseyi umursamadan poşeti açıp defalarca kulandı!
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ağustos 2024 18:56 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 20:22
İstanbul'da yolcularla dolu Marmaray hattında bir kadının herkesin gözü önünde uyuşturucu madde kullanması herkesi şaşkınlığa uğrattı.
Halkalı'dan Gebze'ye giden seferini yapan Marmaray'da uyuşturucu bağımlısı kadının görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kimliği belirsiz bir kadın, çantasında bulunan şeffaf poşeti çıkarıp, içindeki uyuşturucu maddeyi kullanmaya başladı. Etrafındaki yolculara aldırış etmeyen kadın, maddeyi defalarca kullandı. O sırada aynı vagonda bulunan başka bir yolcu, madde çeken kadını cep telefonu kamerasıyla çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı