Marmaray'da kimseyi umursamadan poşeti açıp defalarca kulandı!

11 Ağustos 2024 18:56 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 20:22

Bursa’da su için birbirlerine girdiler: 1’i ağır 5 yaralı var!

Bursa’da su için birbirlerine girdiler: 1’i ağır 5 yaralı var!

Halkalı'dan Gebze'ye giden seferini yapan Marmaray'da uyuşturucu bağımlısı kadının görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kimliği belirsiz bir kadın, çantasında bulunan şeffaf poşeti çıkarıp, içindeki uyuşturucu maddeyi kullanmaya başladı. Etrafındaki yolculara aldırış etmeyen kadın, maddeyi defalarca kullandı. O sırada aynı vagonda bulunan başka bir yolcu, madde çeken kadını cep telefonu kamerasıyla çekti.