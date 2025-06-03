Marmaris açıklarındaki deprem Denizli'de paniğe neden oldu!

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Denizli ve çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu. Yetkililer, il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.17’de Marmaris’in yaklaşık 10 kilometre açıklarında, yerin 36.64 kilometre derinliğinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, geniş bir bölgede hissedildi.

DENİZLİ VE ÇEVRESİNDE PANİĞE NEDEN OLDU

Sarsıntı, Muğla başta olmak üzere Antalya, Aydın, İzmir ve Denizli’de de hissedildi. Özellikle Denizli merkez ve bazı ilçelerde vatandaşlar uykularından uyanarak kendilerini dışarı attı. Kısa süreli paniğe yol açan deprem sonrası sosyal medyada endişe dolu paylaşımlar yapıldı.

"OLUMSUZLUK YOK" AÇIKLAMASI

Denizli genelinde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, “Herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil” diyerek vatandaşları resmi açıklamaları takip etmeye ve paniğe kapılmamaya çağırdı.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, bu tür depremlerin Ege ve Akdeniz kuşağında sıkça görüldüğüne dikkat çekerek, bireysel hazırlık ve yapı güvenliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, artçı sarsıntıların olabileceğine işaret ederek vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.