Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece yarısı hareketli dakikalar yaşandı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenilen bir soruşturma kapsamında gece yarısı Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Marmaris Belediyesi'ne baskın düzenledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Marmaris Belediyesi'ne gece yarısı polis baskını Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir soruşturma kapsamında polis ekipleri Marmaris Belediyesi'ne gece yarısı operasyon düzenledi. Operasyon Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler belediyeye baskın yaptı. Bazı belediye çalışanları ve önceki dönemde görev yapan bazı yetkililer belediyeye getirildi. Belediye binasına ve çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Operasyonda Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yoğunlukta yer aldı.

ÇALIŞANLAR MUĞLA BELEDİYESİ'NE GETİRİLDİ

Operasyon çerçevesinde bazı belediye çalışanları ikametlerinden alınarak belediyeye getirilirken, önceki dönem belediyede görev yapan bazı yetkililerin de belediyeye getirildiği öğrenildi.

BİNADA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Belediye binasına çok sayıda polis ekibi girerken, çevrede de ekipler güvenlik tedbiri aldı. Operasyonda Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yoğunlukta olduğu görüldü.

BELEDİYE BAŞKANI ACAR ÜNLÜDEN AÇIKLAMA

Belediye binasında aramalar devam ederken gece yarısı çoğunluğu partili çok sayıda kişi belediye binasının önünde toplandı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun da belediye binası önüne gelerek, toplanan kalabalığa teşekkür edip basın mensuplarına da açıklamada bulundu.

Görevinin başında olduğunu belirten Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris Belediyesi başkanı ve yönetimi ile çalışmalarına devam edecektir. Umarım bu soruşturma da en kısa sürede sonuçlanır. Konuyla ilgili bilgi geldikçe sizlerle paylaşacağız" dedi.

CHP MİLLETVEKİLİ UZUN: MÜNFERİT BİR SORUŞTURMA

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ise Marmaris Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturanın belediye ve belediyedeki işleyişle ilgili değil münferit bir soruşturma olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Uzun, "Aramanın burada görev yapan arkadaşın yapmış olduğu görevle ilgili iş yerinde yapılan bir aramadan müteşekkil olduğunu öğrendik. Bunun dışında ilgili kişinin konutunda da arama yapıldığını öğrendik. Belediye ve belediye işleyişi ile ilgili bir konu olmadığı yönünde bilgi verildi. Bundan sonraki gelişmeler hakkında da bilgi paylaşacağız. Destek için buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi.