İZBETON AŞ’nin kentsel dönüşüm projelerine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla açılan davanın duruşması, Aliağa’da görülmeye devam etti. Beşinci duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklar hakim karşısına çıktı.

HABERİN ÖZETİ İZBETON davasında ara karar! Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu İZBETON AŞ'nin kentsel dönüşüm projelerine ilişkin 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla açılan davanın duruşması Aliağa'da devam etti. Duruşmada, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının dosyaya atanan yeni bilirkişi heyetine itirazını reddetti. İddianamede 449 mağdur ve 7 müşteki yer almakta olup, sanıklar için 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Dava, tüm eksikliklerin tamamlanması amacıyla 17 Haziran 2026'ya ertelendi. Mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürmesine hükmetti.

Başka bir dosyadan tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da duruşmaya katıldı. Yoklama ile başlayan duruşmada, sanık avukatları dosyaya atanan yeni bilirkişi heyetine itiraz etti ancak mahkeme heyeti bu talebi reddetti.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ DEVAM EDECEK

İddianamede 449 mağdur ve 7 müşteki yer alırken, sanıklar için 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Operasyonlar kapsamında 139 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilenlerden 60’ı tutuklandı. Süreç içinde yapılan itirazlar ve tahliyeler sonucunda İZBETON ana davasında tutuklu sanık kalmadı. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürmesine hükmetti.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 17 HAZİRAN'DA

Dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve bilirkişi raporunun mahkemeye sunulması kararlaştırılırken, duruşma tüm eksikliklerin tamamlanması amacıyla 17 Haziran 2026 saat 10.00’a ertelendi.