Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

MSB duyurdu! TSK personeli Bağdat'tan tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yapan TSK personelinin tahliyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Kararın NATO çekilme planı kapsamında alındığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yapan TSK personelinin tahliyesini duyurdu. Yapılan açıklamada " tarafından yürütülen çekilme planı kapsamında Müttefik ülke personelinin faaliyetlerine de ülkemiz tarafından destek sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

"TAHLİYE FAALİYETİ ÜLKEMİZ TARAFINDAN DESTEK SAĞLANMIŞTIR"

Bakanlık kaynaklarından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"NATO makamları tarafından bölgemizde son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında, NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda Irak’ın başkenti Bağdat’ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin ülkemize tahliyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir. NATO tarafından yürütülen çekilme planı kapsamında Müttefik ülke personelinin tahliye faaliyetlerine de ülkemiz tarafından destek sağlanmıştır."

Olay BaşlığıDetaylar
Bağdat'tan TSK Personelinin TahliyesiMilli Savunma Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yapan TSK personelinin tahliyesini duyurdu. NATO tarafından yürütülen çekilme planı kapsamında Müttefik ülke personelinin tahliye faaliyetlerine de ülkemiz tarafından destek sağlandığı belirtildi.
Ordu Sahilinde Bulunan İnsansız Deniz Aracı21 Mart 2026'da Ordu'nun Ünye ilçesi açıklarında ABD menşeli bir İnsansız Deniz Aracı (İDA), motor arızası sonucu akıntıyla kıyıya sürüklendiği değerlendirilerek SAS Komutanlığı ekiplerince imha edildi. Bölgede İDA ve İHA'ların oluşturduğu riskler yakından takip ediliyor. Vatandaşların dikkatli olması ve şüpheli cisim tespit edilmesi halinde güvenlik birimlerine bilgi vermesi istendi.
Katar'daki Askerlerin GüvenliğiKatar'daki Türk askerlerinin ve personelinin güvenliği, mevcut bölgesel gelişmeler ve artan güvenlik hassasiyeti gözetilerek Katar makamlarıyla eşgüdüm halinde alınan ilave tedbirlerle en üst düzeyde sağlanıyor. Şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.
Katar'daki Helikopter KazasıKatar'da meydana gelen helikopter kazasının ilk belirlemelere göre teknik bir arızadan kaynaklandığı ve kesin nedeninin Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda netleşeceği bildirildi.
Eurofighter İmzasıEurofighter sözleşmesi; pilot, uçak bakım teknisyeni, elektronik harp ve sistem yöneticisi eğitimleri ile yedek parça, simülatörler, test ekipmanları ve yer destek cihazlarını kapsıyor. Üretici firma, ilk üç yıl boyunca teknik destek hizmeti sağlayacak.

ORDU SAHİLİNDE BULUNAN İNSANSIZ DENİZ ARACI

21 Mart 2026’da Ordu’nun Ünye ilçesi açıklarında, motorunun arızalanması sonucu akıntıyla kıyıya sürüklendiği değerlendirilen ABD menşeli bir İnsansız Deniz Aracı (İDA), SAS Komutanlığı ekiplerince güvenli şekilde imha edilmiştir.

Rusya Ukrayna arasında devam eden savaşta yoğun olarak kullanılan İDA ve İHA’ların kontrolünü kaybetmesi veya hareket kabiliyetini yitirmesi sonucu Karadeniz’de oluşturduğu riskler yakından takip edilmektedir. Bu durum, deniz güvenliği açısından dikkat ve tedbir gerektirmektedir.

Bu kapsamda, denizde faaliyet gösteren, başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın azami dikkat göstermesi önem arz etmektedir.

Şüpheli bir cisim veya sahile vurmuş bir İDA/İHA tespit edilmesi halinde, kesinlikle müdahale edilmemeli ve vakit kaybetmeden güvenlik birimlerimize bilgi verilmelidir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar, Karadeniz’de deniz yetki alanlarımızın korunması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre keşif, gözetleme ve karakol faaliyetlerine devam etmektedir.

Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin tehlikeye atılmaması konusunda muhataplarımızla görüşülmekte ve gerekli uyarılar yapılmaktadır.

KATAR'DAKİ ASKERLERİN GÜVENLİĞİ

-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ve orada görev yapan personelimizin güvenliği, mevcut bölgesel gelişmeler ve artan güvenlik hassasiyeti gözetilerek, Katar makamları ile tam bir eşgüdüm içerisinde alınan ilave tedbirlerle en üst düzeyde sağlanmaktadır. Şuana kadar olumsuz bir durum yaşanmamıştır.

KATAR'DAKİ HELİKOPTER KAZASI

İlk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştiği değerlendirilen olayın meydana geliş nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda kesinleşecektir.

EUROFİGHTER İMZA

Sözleşme; pilot ve öğretmen pilot, uçak bakım teknisyeni, elektronik harp ve sistem yöneticisi eğitimleri ile yedek parça, simülatörler, test ekipmanları ve yer destek cihazlarını kapsamaktadır.

Üretici firma tarafından ayrıca, uçakların hizmete girmesinden itibaren ilk üç yıllık süre boyunca teknik destek hizmetleri sağlanacaktır."

