Arabam çalındı diye ihbarda bulundu: Gerçek çok farklı çıktı

Otomobili ile Amasya'dan Eskişehir'e gelen Celil Yüksel, şehri bilmediği için aracını uygun bir yere park ettikten sonra tramvayla çarşıya gitti. Yüksel, aracını bırakıp gittiği sırada yedek kontak anahtarını otomobilinin üstünde unuttuğunu fark etti. Geldiğinde aracını bulamayan adam, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak otomobilinin çalındığı yönünde ihbarda bulundu.

OTOMOBİL O SOKAĞA HİÇ GELMEMİŞ

İhbar üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Müracaatçı olan Celil Yüksel ile görüşen bir polis memuru, "Aracını buraya koymamış olabilir misin?" dedi. Yüksel ise, aracını gösterdiği yere koyduğundan emin olduğunu söyledi. Çevredeki kamera kayıtları incelendi. Bahse konu otomobilin o sokağa hiç gelmediği belirlenirken, bu esnada başka bir başka ekip Bizimkiler Sokak'ta park halinde olan otomobili buldu.

"ARACIMI 10 DAKİKADA BULDULAR"

Büyük bir panik yaşayan Celil Yüksel, aracını sağ salim karşısında görünce büyük bir mutluluk yaşadı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine defalarca teşekkür eden Yüksel, onlara çay ve tatlı ısmarlamak için ısrar etti. Basın mensupları ile de duygularını paylaşan Yüksel, "Arabayı yanlış yere koyduğumdan bulamadım. Allah razı olsun polisler buldu, elime teslim etti. Allah polise zeval vermesin. Aracımı 10 dakikada buldular. Otomobilim çalındı sandım, koyduğum yeri unutmuşum" dedi.