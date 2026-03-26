Sağlık
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Sahte MHRS tuzağına dikkat! Dolandırıcılar hesabınızdaki parayı çalabilir

Sağlık Bakanlığının randevu sitesi MHRS, dolandırıcıların hedefinde. MHRS sitesini taklit eden dolandırıcılar, 'borç ödeyin' tuzağıyla vatandaşların hesabından para çekiyor. Uzmanlar ise MHRS'ye giriş yapmadan önce adres doğrulaması ve e-Devlet üzerinden kontrolün büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Sahte MHRS tuzağına dikkat! Dolandırıcılar hesabınızdaki parayı çalabilir
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 05:24
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 05:24

Dolandırıcıların yeni tuzağı Sağlık Bakanlığının randevu alma sitesi Merkezî Hekim Randevu Sistemi (MHRS) oldu.

İnternet üzerinden randevu almak isteyen kullanıcılar, resmî adresle ilgisi olmayan ancak görsel olarak ayırt edilemeyen tuzak sitelere yönlendiriliyor. Siteye giriş yapıldığı anda ekrana “Ödenmemiş para cezanız var, randevu almak için borcunuzu ödemeniz gerekiyor” bildirimiyle birlikte ödeme onayı isteniyor. Onay verildiği anda ise vatandaşların hesabından para çekilerek dolandırılıyor.

Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ve hukukçu Hadi Dündar konuyu Türkiye Gazetesi'ne değerlendirdi.

"GÖRDÜĞÜNE DEĞİL, DOĞRULADIĞINA GÜVEN"

Özellikle yaşlı vatandaşların birincil hedef olduğunu vurgulayan Kırık “Bu noktada gençlere ciddi sorumluluk düşüyor. Anne babamıza, büyüklerimize bu tür tuzakları anlatmak ve şüpheli durumlarda müdahale etmek gerekiyor. Basit bir bilgilendirme bile büyük bir mağduriyetin önüne geçebilir. Unutmamak gerekir ki dijital dolandırıcılık artık sadece teknik bir mesele değil, aynı zamanda bir farkındalık meselesidir. Bir linke tıklamadan önce adresi kontrol etmek en güçlü savunmamızdır. Kısacası, internette ‘gördüğüne değil, doğruladığına güven’ prensibiyle hareket edilmeli” dedi.

E-DEVLET’TEN KONTROL ŞART

Hukukçu Hadi Dündar ise sistemin işleyişine dair önemli bir hatırlatmada bulundu. MHRS üzerinden hiçbir şekilde ücret talep edilemeyeceğini belirten Dündar, bu suçun Türk Ceza Kanunu’ndaki karşılığına dikkati çekti:

Vatandaş randevu almak için hiçbir şekilde ücret ödemez. Eğer bir site sizden ‘randevu ücreti’ ya da ‘öncelikli sıra’ gibi adlar altında para istiyorsa, bu açıkça bir dolandırıcılık girişimidir. Bu eylem, TCK 158. maddeye göre 10 yıla kadar hapis cezası öngörülen ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçudur. Vatandaş bir durumla karşılaşınca ilk bakması gereken yer sistemi olmalı. Adınıza kayıtlı her türlü borç veya dava dosyasına oradan güvenle ulaşabilirsiniz. Dijital dünyada güven, hızdan daha önemlidir.

