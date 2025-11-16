MHRS randevusu alırken dikkat! Bu oyuna gelmeyin

Kategoriler
Dolandırıcılar şimdi de Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden harekete geçti. İnternet üzerinden randevu almak isteyen vatandaşları ağına çeken bu kişiler para koparmaya çalışıyor.
Sağlık Bakanlığı açıklama yaparak Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) adını kullanarak insanları kandıran sahte sitelere karşı uyardı.
MHRS'yi kopyalayarak benzeri internet sitesi ve sosyal medya hesabı oluşturup ücret talep edenlerin olduğu ortaya çıktı. Bakanlık randevu sistemi olan MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmenin tamamen ücretsiz olduğunun altını çizdi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca 'www.mhrs.gov.tr.' adresi ve 'MHRS mobil uygulaması' üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur. MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."