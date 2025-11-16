Menü Kapat
16°
Sağlık
Avatar
Editor
 Banu İriç

MHRS randevusu alırken dikkat! Bu oyuna gelmeyin

MHRS randevusu almak isteyenleri tuzağa çeken bir yapı fark edildi. Sağlık Bakanlığı internetten randevu alan kişileri kandırarak para koparmaya çalışan kişilerin oyununu ifşa ederek uyardı. Hastane ve aile hekimi randevularında sıkça kullanılan MHRS için vatandaşların tek bir adres kullanması gerekiyor.

MHRS randevusu alırken dikkat! Bu oyuna gelmeyin
16.11.2025
16.11.2025
Dolandırıcılar şimdi de Merkezi Hekim Randevu Sistemi () üzerinden harekete geçti. İnternet üzerinden randevu almak isteyen vatandaşları ağına çeken bu kişiler para koparmaya çalışıyor.

MHRS randevusu alırken dikkat! Bu oyuna gelmeyin

SAHTE SİTELER ORTAYA ÇIKTI

açıklama yaparak Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) adını kullanarak insanları kandıran sahte sitelere karşı uyardı.

PARA KOPARMAYA ÇALIŞIYORLAR

MHRS'yi kopyalayarak benzeri internet sitesi ve sosyal medya hesabı oluşturup ücret talep edenlerin olduğu ortaya çıktı. Bakanlık randevu sistemi olan MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmenin tamamen ücretsiz olduğunun altını çizdi.

MHRS randevusu alırken dikkat! Bu oyuna gelmeyin

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca 'www.mhrs.gov.tr.' adresi ve 'MHRS mobil uygulaması' üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur. MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

MHRS randevusu alırken dikkat! Bu oyuna gelmeyin
