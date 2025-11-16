Menü Kapat
16°
 Ali Osman Polat

Takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı, yerine yarım saat sonra babası geldi

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü aracı terk ederek olay yerinden kaçtı. Kazadan yaklaşık yarım saat sonra olay yerine gelen bir vatandaşın, “Aracı ben kullanıyordum, kaza yapınca kaçtım” sözlerine polis ekipleri şüpheyle yaklaştı.

Takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı, yerine yarım saat sonra babası geldi
, Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caddesi'nden bulvara dönmeye çalışan sürücüsü tespit edilemeyen 38 ZE 808 plakalı otomobil, orta refüje çarptıktan sonra takla attı.

Takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı, yerine yarım saat sonra babası geldi

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, takla atan araçta kimsenin olmadığını tespit etti. Yapılan araştırmada, kazanın hemen ardından bir kişinin hızla olay yerinden koşarak kaçtığı bilgisine ulaşıldı.

Takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı, yerine yarım saat sonra babası geldi

Kazadan yaklaşık yarım saat sonra olay yerine gelen bir vatandaş, aracın oğluna ait olduğunu belirterek, "Aracı ben kullanıyordum. Kaza yapınca şuurumu kaybettim, kaçtım" iddiasında bulundu.

Takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı, yerine yarım saat sonra babası geldi

Polis ekipleri bu ifadelere inanmayarak gerçek sürücüyü tespit etmek için güvenlik kamera kayıtları üzerinde inceleme başlattı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve soruşturma devam ediyor.

