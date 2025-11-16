Takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı, yerine yarım saat sonra babası geldi

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ürgüp Caddesi'nden bulvara dönmeye çalışan sürücüsü tespit edilemeyen 38 ZE 808 plakalı otomobil, orta refüje çarptıktan sonra takla attı.

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, takla atan araçta kimsenin olmadığını tespit etti. Yapılan araştırmada, kazanın hemen ardından bir kişinin hızla olay yerinden koşarak kaçtığı bilgisine ulaşıldı.

Kazadan yaklaşık yarım saat sonra olay yerine gelen bir vatandaş, aracın oğluna ait olduğunu belirterek, "Aracı ben kullanıyordum. Kaza yapınca şuurumu kaybettim, kaçtım" iddiasında bulundu.

Polis ekipleri bu ifadelere inanmayarak gerçek sürücüyü tespit etmek için güvenlik kamera kayıtları üzerinde inceleme başlattı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve soruşturma devam ediyor.