Aydın'da beklenmedik kaza! Merdivenlerden düştü, hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 katlı müstakil evde meydana gelen olayda; annesi ile birlikte yaşayan 55 yaşındaki Uğur Çiçekliyurt, henüz bilinmeyen bir nedenle evin içerisinde bulunan merdivenlerden dengesini kaybederek düştü.

Anne Çiçekliyurt, oğlunun merdivenlerin önünde yerde hareketsiz bir şekilde yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri Çiçekliyurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çiçekliyurt'un ani ölümü ailesini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.