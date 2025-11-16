İSKİ'den İstanbul'da çamurlu su akmasına ilişkin açıklama

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmaların, bu hatlardan beslenen abonelerin su renginde geçici süreli bulanıklığa yol açtığı belirtildi.

SU KALİTESİ KISA SÜREDE DÜZELECEK

Kurum, geçici bulanıklığın neden olduğu durumu kontrol altına almak için ekiplerin sahada gerekli deşarj işlemlerini yürüttüğünü ve su kalitesinin kısa süre içerisinde normale dönmesinin beklendiğini ifade etti.

İSKİ'den yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle, bu hatlardan beslenen abonelerimizin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlenmiştir. İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini gerçekleştirmekte olup kısa süre içerisinde hatlarımızdaki su kalitesinin normale dönmesi beklenmektedir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır.”