Avrasya Tüneli'nde trafik çilesi: İSKİ çalışması yolu tıkadı

İSKİ Yağmur Suyu Tüneli deniz bağlantısı çalışmaları nedeniyle Avrasya Tüneli'nin Avrupa Yakası geçişleri tıkandı. Tek şeride düşen geçişler sebebiyle Samatya'da araç yoğunluğu oluştu.

AVRUPA YAKASI GEÇİŞLERİ KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Sahil Yolu'nda İSKİ Yağmur Suyu Tüneli deniz bağlantısı çalışmasından dolayı oluşan yoğunluk nedeniyle Avrasya Tüneli'nde Anadolu-Avrupa yönünde kontrollü geçiş sağlandığı belirtildi.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişler tek gişeden sağlanırken, tünele bağlanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Tünelin Avrupa-Anadolu yönünde ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor.