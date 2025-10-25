İSKİ baraj doluluk oranları son durum ne? 25 Ekim

Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul’da, içme ve kullanma suyunun ana kaynağı olan barajlardaki durum, her gün büyük bir ilgi ve kaygıyla izleniyor.

Yağışların mevsim normallerinin altında kalması ve günlük su tüketiminin yüksek seyretmesi nedeniyle, 2025 yılının bu dönemi, su rezervleri bakımından kritik bir tablo oluşturuyor.

İSKİ’nin düzenli biçimde yayımladığı veriler, barajlardaki su miktarının azalma eğilimini koruduğunu gösteriyor ve kentin su geleceği için acil tedbirler alınması gerektiğine işaret ediyor.

25 Ekim tarihinde paylaşılan resmi istatistiklere göre, İstanbul’a su sağlayan barajların genel doluluk oranı yüzde 23.12 oldu.

Bu oran, su seviyesinin 2023 yılından sonra son 10 senenin en düşük ikinci düzeyi olarak kaydedildiğini ortaya koyuyor.

25 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Kazandere Barajı: yüzde 1,69

Pabuçdere Barajı: yüzde 6,17

Ömerli Barajı: yüzde 15,47

Darlık Barajı: yüzde 36,4

Elmalı Barajı: yüzde 48,56

Terkos Barajı: yüzde 27,37

Alibey Barajı: yüzde 11,69

Büyükçekmece: yüzde 27,53

Istrancalar Barajı: yüzde 23,04

Sazlıdere Barajı: yüzde 25,37