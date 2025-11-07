Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

İSKİ’den suya yeni zam sinyali! Genel kurul tarihi belli oldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulunda, "2026 yılında uygulanacak hizmet bedeli tarife teklifleri" ile "Su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri" konuşulacak.

AA
07.11.2025
07.11.2025
Genel Müdürlüğünce kasım ayında genel kurulu yapılmasına ilişkin teklif, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisine gönderildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulunda, "2026 yılında uygulanacak hizmet bedeli tarife teklifleri" ile "Su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri" kapsamında suya zam da gündeme gelecek. Bunun üzerine İBB Başkan Vekili Nuri Aslan tarafından meclis üyelerine bilgilendirme yazısı gönderildi.

Yazıda, İSKİ Genel Kurul toplantısının ilk birleşiminin, 10 Kasım Pazartesi saat 14.00'te Fatih Saraçhane'deki Belediye Başkanlık Binası içindeki meclis toplantı salonunda yapılacağı belirtildi.

Genel kurul gündeminin yer aldığı yazıda, "2026 yılında uygulanacak hizmet bedeli tarife teklifleri" ile "Su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri" de gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Bu tekliflerin dışında İSKİ'nin bütçesi, yatırım programı, performans programı ve hisse satışı gibi konular da genel kurulda konuşulacak. İBB Meclisinin 20 Kasım 2024'deki oturumunda alınan kararla İstanbul'da suya Tüketici Fiyat Endeksi () ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin () toplanıp ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre her ay düzenli zam geliyordu. Meclisin 14 Mayıs'taki oturumunda ise suya her ay yapılan TÜFE ile Yİ-ÜFE oranı haricinde yüzde 10 daha zam yapılmıştı.

