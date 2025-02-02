Bakırköy'de İSKİ şebekesi patladı: Metro istasyonu su doldu!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Şubat 2025 00:30 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 00:33
İstanbul'un kalabalık semtlerinden Bakırköy'de, İncirli metro istasyonunda beklenmedik bir olay yaşandı. İSKİ'ye ait su şebekesinin patlaması sonucu, su metro istasyonuna doldu. Olay, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı…
Bakırköy’de bulunan İncirli metro istasyonunda İSKİ şebekesi patladı. Şebekenin patlamasıyla akan ve metro raylarına ulaşan su, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Patlayan şebekeden sızan su metro raylarına ulaştı. Su sızıntısı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı