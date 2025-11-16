PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kategoriler
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|MÜKELLEFİN
ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
|VERGİ NO
|ADRES
|VERGİ/CEZANIN
DÖNEMİ
|VERGİNİN
NEVİ
|CEZANIN
NEVİ
|VERGİNİN
MİKTARI
|CEZANIN
MİKTARI
|1
|ŞENOL BAHÇEKAPILI
|1310522204
|KURTKÖY MAH. MÜŞAHEDE SK. NO: 2/17 PENDİK/İSTANBUL
|01/2019-12/2019
|GMSİ
|VZCV
|52.037,61
|52.037,61
|2
|BOMONTİ MET LOJ İNŞ İŞ MAK PET SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
|1791300805
|KAVAKPINAR MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD.219 PENDİK/ İSTANBUL
|10/2020-10/2020
|KDV
|VZCZ
|111.282,07
|3
|BOMONTİ MET LOJ İNŞ İŞ MAK PET SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
|1791300805
|KAVAKPINAR MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD.219 PENDİK/ İSTANBUL
|01/2020-12/2020
|KV
|VZCZ
|85.171,08
|272.328,84
|4
|BOMONTİ MET LOJ İNŞ İŞ MAK PET SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
|1791300805
|KAVAKPINAR MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD.219 PENDİK/ İSTANBUL
|07/2020-09/2020
|KGV
|VZCZ
|30.097,24
|90.291,72
|5
|BOMONTİ MET LOJ İNŞ İŞ MAK PET SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
|1791300805
|KAVAKPINAR MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD.219 PENDİK/ İSTANBUL
|10/2020-12/2020
|KGV
|VZCZ
|55.073,84
|182.037,12
|6
|BOMONTİ MET LOJ İNŞ İŞ MAK PET SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
|1791300805
|KAVAKPINAR MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD.219 PENDİK/ İSTANBUL
|10/2020-10/2020
|KDV
|VZCZ
|26.326,75
|78.980,25
|7
|HAYRİ DUMAN
|3130056127
|YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 6/37 PENDİK/ İSTANBUL
|07/2021-09/2021
|GGV
|25.675,31
|8
|HAYRİ DUMAN
|3130056128
|YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 6/37 PENDİK/ İST
|04/2021-06/2021
|GGV
|32.830,65
|9
|HAYRİ DUMAN
|3130056131
|YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 6/37 PENDİK/ İST
|01/2021-03/2021
|GGV
|41.915,78
|10
|HAYRİ DUMAN
|3130056132
|YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 6/37 PENDİK/ İST
|01/2021-12/2021
|GV
|124.205,95
|11
|HAYRİ DUMAN
|3130056133
|YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 6/37 PENDİK/ İST
|01/2021-12/2021
|GV
|219.981,30
|12
|SAFRAN HIR. KİMYA BOYA MOB. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|7371053493
|KAVAKPINAR MAH. DURUL SK. NO:16A PENDİK İSTANBUL
|10/2020-12/2020
|KG
|VZCV
|187.499,33
|562.497,99
|13
|SAFRAN HIR. KİMYA BOYA MOB. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|7371053493
|KAVAKPINAR MAH. DURUL SK. NO:16A PENDİK İSTANBUL
|10/2020-10/2020
|KDV
|VZCV
|59.385,09
|178.155,27
|14
|SAFRAN HIR. KİMYA BOYA MOB. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|7371053493
|KAVAKPINAR MAH. DURUL SK. NO:16A PENDİK İSTANBUL
|09/2020-09/2020
|KDV
|VZCV
|73.822,91
|221.468,73
|15
|SAFRAN HIR. KİMYA BOYA MOB. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|7371053493
|KAVAKPINAR MAH. DURUL SK. NO:16A PENDİK İSTANBUL
|07/2020-09/2020
|KG
|VZCV
|140.812,69
|422.438,07
|16
|SAFRAN HIR. KİMYA BOYA MOB. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|7371053493
|KAVAKPINAR MAH. DURUL SK. NO:16A PENDİK İSTANBUL
|08/2020-08/2020
|KDV
|VZCV
|41.387,47
|124.162,41
|17
|SAFRAN HIR. KİMYA BOYA MOB. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|7371053493
|KAVAKPINAR MAH. DURUL SK. NO:16A PENDİK İSTANBUL
|01/2020-12/2020
|KV
|VZCV
|328.312,02
|984.936,06
|18
|SAFRAN HIR. KİMYA BOYA MOB. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|7371053493
|KAVAKPINAR MAH. DURUL SK. NO:16A PENDİK İSTANBUL
|11/2020-11/2020
|KDV
|VZCV
|94.023,46
|282.070,38
|19
|SARIÇAM AL. METAL PLASTİK KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|7471044575
|KAVAKPINAR MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. GURBET AP NO:24 A PENDİK/İST
|07/2020-09/2020
|KG
|VZCV
|25.772,11
|77.316,33
|20
|SARIÇAM AL. METAL PLASTİK KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|7471044575
|KAVAKPINAR MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. GURBET AP NO:24 A PENDİK/İST
|10/2020-12/2020
|KG
|VZCV
|34.160,83
|153.723,74
|21
|SARIÇAM AL. METAL PLASTİK KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|7471044575
|KAVAKPINAR MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. GURBET AP NO:24 A PENDİK/İST
|01/2020-12/2020
|KV
|VZCV
|59.932,93
|239.620,34
|22
|SELİM19 İNŞ. TEKSTİL METAL TAŞ. SAN VE TİC. LTD ŞTİ
|7600940476
|ŞEYHLİ MAH. SEYİT ALİ SK. HÜSNÜ BEY IŞ MER. NO:10-28 PENDİK/İST
|01/2020-12/2020
|KV
|VZCV
|132.114,27
|396.342,81
|23
|SELİM19 İNŞ. TEKSTİL METAL TAŞ. SAN VE TİC. LTD ŞTİ
|7600940476
|ŞEYHLİ MAH. SEYİT ALİ SK. HÜSNÜ BEY IŞ MER. NO:10-28 PENDİK/İST
|10/2020-12/2020
|KG
|VZCV
|132.114,27
|396.342,81
|24
|SELİM19 İNŞ. TEKSTİL METAL TAŞ. SAN VE TİC. LTD ŞTİ
|7600940476
|ŞEYHLİ MAH. SEYİT ALİ SK. HÜSNÜ BEY IŞ MER. NO:10-28 PENDİK/İST
|11/2020-11/2020
|KDV
|VZCV
|35.828,14
|107.484,42
|25
|SELİM19 İNŞ. TEKSTİL METAL TAŞ. SAN VE TİC. LTD ŞTİ
|7600940476
|ŞEYHLİ MAH. SEYİT ALİ SK. HÜSNÜ BEY IŞ MER. NO:10-28 PENDİK/İST
|12/2020-12/2020
|KDV
|VZCV
|71.565,51
|214.696,53
|26
|TAHSİN NAK. PLAS. VE OR. ÜR. SAN TİC LTD ŞTİ
|8161348914
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. ARMA RESİDANCE NO:6/72 PENDİK / İST
|01/2023-12/2023
|KV
|VZCZ
|109.281,00
|327.843,00
|27
|TAHSİN NAK. PLAS. VE OR. ÜR. SAN TİC LTD ŞTİ
|8161348914
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. ARMA RESİDANCE NO:6/72 PENDİK / İST
|07/2023-09/2023
|KGV
|VZCZ
|109.281,00
|327.843,00
|28
|TAHSİN NAK. PLAS. VE OR. ÜR. SAN TİC LTD ŞTİ
|8161348914
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. ARMA RESİDANCE NO:6/72 PENDİK / İST
|09/2023-09/2023
|KDV
|VZCZ
|25.523,57
|76.570,71
|29
|TAHSİN NAK. PLAS. VE OR. ÜR. SAN TİC LTD ŞTİ
|8161348914
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. ARMA RESİDANCE NO:6/72 PENDİK / İST
|08/2023-08/2023
|KDV
|VZCZ
|41.076,71
|123.230,13
|30
|TORKAM METAL YAPI ELEKTRİK LOJ SAN TİC LTD ŞTİ
|8560724079
|SANAYİ MAH.HİDAYET SK. No: 48 PENDİK / İSTANBUL
|07/2020-09/2020
|KGV
|VZCZ
|24.266,62
|72.799,86
|31
|TORKAM METAL YAPI ELEKTRİK LOJ SAN TİC LTD ŞTİ
|8560724079
|SANAYİ MAH.HİDAYET SK. No: 48 PENDİK / İSTANBUL
|01/2020-12/2020
|KV
|VZCZ
|24.266,62
|72.799,86
|32
|CELALETTİN YILMAZ
|9680463488
|DEMİRLİBAHÇE MAH. 129 CAD. NO:18-10 MAMAK/ANKARA
|10/2020-12/2020
|VZCV
|187.499,33
|33
|CELALETTİN YILMAZ
|9680463488
|DEMİRLİBAHÇE MAH. 129 CAD. NO:18-10 MAMAK/ANKARA
|01/2020-12/2020
|VZCV
|328.312,02
|34
|CELALETTİN YILMAZ
|9680463488
|DEMİRLİBAHÇE MAH. 129 CAD. NO:18-10 MAMAK/ANKARA
|07/2020-09/2020
|VZCV
|140.812,69
|35
|CELALETTİN YILMAZ
|9680463488
|DEMİRLİBAHÇE MAH. 129 CAD. NO:18-10 MAMAK/ANKARA
|10/2020-10/2020
|VZCV
|59.385,09
|36
|CELALETTİN YILMAZ
|9680463488
|DEMİRLİBAHÇE MAH. 129 CAD. NO:18-10 MAMAK/ANKARA
|11/2020-11/2020
|VZCV
|94.023,46
|37
|CELALETTİN YILMAZ
|9680463488
|DEMİRLİBAHÇE MAH. 129 CAD. NO:18-10 MAMAK/ANKARA
|09/2020-09/2020
|VZCV
|73.822,91
|38
|CELALETTİN YILMAZ
|9680463488
|DEMİRLİBAHÇE MAH. 129 CAD. NO:18-10 MAMAK/ANKARA
|08/2020-08/2020
|VZCV
|41.387,47
|PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNE AİT OLUP, YUKARIDA ADI SOYADI VE ÜNVANI YAZILI MÜKELLEFLER ADINA SALINAN VERGİ VE CEZALAR NEDENİYLE TANZİM OLUNAN İHBARNAMELER BİLİNEN ADRESLERİNDE BULUNAMAMALARI NEDENİYLE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN 213 SAYILI V.U.K. 'NUN 103 – 106. MADDELERİNE İSTİNADEN VERGİ DAİRESİNCE İLAN KOYMAYA MAHSUS YERİNE ASILMASINI İZLEYEN ON BEŞİNCİ GÜNÜN İLAN TARİHİ OLDUĞU İLGİLİLERİN İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYARAK BİR AY İÇİNDE BİZZAT VEYA BİLVEKALE MÜRACAATTA BULUNMALARI VEYAHUT TAAHÜTLÜ MEKTUP VEYA TELGRAFLA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMELERİ HALİNDE KENDİLERİNE SÜRE İLE KAYITLI RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI,AYIN SONUNDA MÜRACAATTA BULUNMAYAN VEYA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMEYENLER HAKKINDA İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI İLAN OLUNUR.