PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 16.11.2025 00:00
İLAN

Pendik Vergi Dairesi

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
MÜKELLEFİN
ADI SOYADI VEYA ÜNVANI		VERGİ NOADRESVERGİ/CEZANIN
DÖNEMİ		VERGİNİN
NEVİ		CEZANIN
NEVİ		VERGİNİN
MİKTARI		CEZANIN
MİKTARI
1ŞENOL BAHÇEKAPILI1310522204KURTKÖY MAH. MÜŞAHEDE SK. NO: 2/17 PENDİK/İSTANBUL01/2019-12/2019GMSİVZCV52.037,6152.037,61
2BOMONTİ MET LOJ İNŞ İŞ MAK PET SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ1791300805KAVAKPINAR MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD.219 PENDİK/ İSTANBUL10/2020-10/2020KDVVZCZ 111.282,07
3BOMONTİ MET LOJ İNŞ İŞ MAK PET SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ1791300805KAVAKPINAR MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD.219 PENDİK/ İSTANBUL01/2020-12/2020KVVZCZ85.171,08272.328,84
4BOMONTİ MET LOJ İNŞ İŞ MAK PET SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ1791300805KAVAKPINAR MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD.219 PENDİK/ İSTANBUL07/2020-09/2020KGVVZCZ30.097,2490.291,72
5BOMONTİ MET LOJ İNŞ İŞ MAK PET SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ1791300805KAVAKPINAR MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD.219 PENDİK/ İSTANBUL10/2020-12/2020KGVVZCZ55.073,84182.037,12
6BOMONTİ MET LOJ İNŞ İŞ MAK PET SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ1791300805KAVAKPINAR MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD.219 PENDİK/ İSTANBUL10/2020-10/2020KDVVZCZ26.326,7578.980,25
7HAYRİ DUMAN3130056127YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 6/37 PENDİK/ İSTANBUL07/2021-09/2021GGV 25.675,31
8HAYRİ DUMAN3130056128YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 6/37 PENDİK/ İST04/2021-06/2021GGV 32.830,65
9HAYRİ DUMAN3130056131YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 6/37 PENDİK/ İST01/2021-03/2021GGV 41.915,78
10HAYRİ DUMAN3130056132YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 6/37 PENDİK/ İST01/2021-12/2021GV 124.205,95
11HAYRİ DUMAN3130056133YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 6/37 PENDİK/ İST01/2021-12/2021GV 219.981,30
12SAFRAN HIR. KİMYA BOYA MOB. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.7371053493KAVAKPINAR MAH. DURUL SK. NO:16A PENDİK İSTANBUL10/2020-12/2020KGVZCV187.499,33562.497,99
13SAFRAN HIR. KİMYA BOYA MOB. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.7371053493KAVAKPINAR MAH. DURUL SK. NO:16A PENDİK İSTANBUL10/2020-10/2020KDVVZCV59.385,09178.155,27
14SAFRAN HIR. KİMYA BOYA MOB. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.7371053493KAVAKPINAR MAH. DURUL SK. NO:16A PENDİK İSTANBUL09/2020-09/2020KDVVZCV73.822,91221.468,73
15SAFRAN HIR. KİMYA BOYA MOB. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.7371053493KAVAKPINAR MAH. DURUL SK. NO:16A PENDİK İSTANBUL07/2020-09/2020KGVZCV140.812,69422.438,07
16SAFRAN HIR. KİMYA BOYA MOB. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.7371053493KAVAKPINAR MAH. DURUL SK. NO:16A PENDİK İSTANBUL08/2020-08/2020KDVVZCV41.387,47124.162,41
17SAFRAN HIR. KİMYA BOYA MOB. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.7371053493KAVAKPINAR MAH. DURUL SK. NO:16A PENDİK İSTANBUL01/2020-12/2020KVVZCV328.312,02984.936,06
18SAFRAN HIR. KİMYA BOYA MOB. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.7371053493KAVAKPINAR MAH. DURUL SK. NO:16A PENDİK İSTANBUL11/2020-11/2020KDVVZCV94.023,46282.070,38
19SARIÇAM AL. METAL PLASTİK KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.7471044575KAVAKPINAR MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. GURBET AP NO:24 A PENDİK/İST07/2020-09/2020KGVZCV25.772,1177.316,33
20SARIÇAM AL. METAL PLASTİK KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.7471044575KAVAKPINAR MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. GURBET AP NO:24 A PENDİK/İST10/2020-12/2020KGVZCV34.160,83153.723,74
21SARIÇAM AL. METAL PLASTİK KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.7471044575KAVAKPINAR MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. GURBET AP NO:24 A PENDİK/İST01/2020-12/2020KVVZCV59.932,93239.620,34
22SELİM19 İNŞ. TEKSTİL METAL TAŞ. SAN VE TİC. LTD ŞTİ7600940476ŞEYHLİ MAH. SEYİT ALİ SK. HÜSNÜ BEY IŞ MER. NO:10-28 PENDİK/İST01/2020-12/2020KVVZCV132.114,27396.342,81
23SELİM19 İNŞ. TEKSTİL METAL TAŞ. SAN VE TİC. LTD ŞTİ7600940476ŞEYHLİ MAH. SEYİT ALİ SK. HÜSNÜ BEY IŞ MER. NO:10-28 PENDİK/İST10/2020-12/2020KGVZCV132.114,27396.342,81
24SELİM19 İNŞ. TEKSTİL METAL TAŞ. SAN VE TİC. LTD ŞTİ7600940476ŞEYHLİ MAH. SEYİT ALİ SK. HÜSNÜ BEY IŞ MER. NO:10-28 PENDİK/İST11/2020-11/2020KDVVZCV35.828,14107.484,42
25SELİM19 İNŞ. TEKSTİL METAL TAŞ. SAN VE TİC. LTD ŞTİ7600940476ŞEYHLİ MAH. SEYİT ALİ SK. HÜSNÜ BEY IŞ MER. NO:10-28 PENDİK/İST12/2020-12/2020KDVVZCV71.565,51214.696,53
26TAHSİN NAK. PLAS. VE OR. ÜR. SAN TİC LTD ŞTİ8161348914YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. ARMA RESİDANCE NO:6/72 PENDİK / İST01/2023-12/2023KVVZCZ109.281,00327.843,00
27TAHSİN NAK. PLAS. VE OR. ÜR. SAN TİC LTD ŞTİ8161348914YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. ARMA RESİDANCE NO:6/72 PENDİK / İST07/2023-09/2023KGVVZCZ109.281,00327.843,00
28TAHSİN NAK. PLAS. VE OR. ÜR. SAN TİC LTD ŞTİ8161348914YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. ARMA RESİDANCE NO:6/72 PENDİK / İST09/2023-09/2023KDVVZCZ25.523,5776.570,71
29TAHSİN NAK. PLAS. VE OR. ÜR. SAN TİC LTD ŞTİ8161348914YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. ARMA RESİDANCE NO:6/72 PENDİK / İST08/2023-08/2023KDVVZCZ41.076,71123.230,13
30TORKAM METAL YAPI ELEKTRİK LOJ SAN TİC LTD ŞTİ8560724079SANAYİ MAH.HİDAYET SK. No: 48 PENDİK / İSTANBUL07/2020-09/2020KGVVZCZ24.266,6272.799,86
31TORKAM METAL YAPI ELEKTRİK LOJ SAN TİC LTD ŞTİ8560724079SANAYİ MAH.HİDAYET SK. No: 48 PENDİK / İSTANBUL01/2020-12/2020KVVZCZ24.266,6272.799,86
32CELALETTİN YILMAZ9680463488DEMİRLİBAHÇE MAH. 129 CAD. NO:18-10 MAMAK/ANKARA10/2020-12/2020 VZCV 187.499,33
33CELALETTİN YILMAZ9680463488DEMİRLİBAHÇE MAH. 129 CAD. NO:18-10 MAMAK/ANKARA01/2020-12/2020 VZCV 328.312,02
34CELALETTİN YILMAZ9680463488DEMİRLİBAHÇE MAH. 129 CAD. NO:18-10 MAMAK/ANKARA07/2020-09/2020 VZCV 140.812,69
35CELALETTİN YILMAZ9680463488DEMİRLİBAHÇE MAH. 129 CAD. NO:18-10 MAMAK/ANKARA10/2020-10/2020 VZCV 59.385,09
36CELALETTİN YILMAZ9680463488DEMİRLİBAHÇE MAH. 129 CAD. NO:18-10 MAMAK/ANKARA11/2020-11/2020 VZCV 94.023,46
37CELALETTİN YILMAZ9680463488DEMİRLİBAHÇE MAH. 129 CAD. NO:18-10 MAMAK/ANKARA09/2020-09/2020 VZCV 73.822,91
38CELALETTİN YILMAZ9680463488DEMİRLİBAHÇE MAH. 129 CAD. NO:18-10 MAMAK/ANKARA08/2020-08/2020 VZCV 41.387,47
PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNE AİT OLUP, YUKARIDA ADI SOYADI VE ÜNVANI YAZILI MÜKELLEFLER ADINA SALINAN VERGİ VE CEZALAR NEDENİYLE TANZİM OLUNAN İHBARNAMELER BİLİNEN ADRESLERİNDE BULUNAMAMALARI NEDENİYLE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN 213 SAYILI V.U.K. 'NUN 103 – 106. MADDELERİNE İSTİNADEN VERGİ DAİRESİNCE İLAN KOYMAYA MAHSUS YERİNE ASILMASINI İZLEYEN ON BEŞİNCİ GÜNÜN İLAN TARİHİ OLDUĞU İLGİLİLERİN İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYARAK BİR AY İÇİNDE BİZZAT VEYA BİLVEKALE MÜRACAATTA BULUNMALARI VEYAHUT TAAHÜTLÜ MEKTUP VEYA TELGRAFLA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMELERİ HALİNDE KENDİLERİNE SÜRE İLE KAYITLI RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI,AYIN SONUNDA MÜRACAATTA BULUNMAYAN VEYA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMEYENLER HAKKINDA İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI İLAN OLUNUR.
