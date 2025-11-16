Osmaniye'de sağlık memuru topladığı plastiklerle SMA'lı çocuklara umut oluyor

Çalışmasıyla hem çevreyi korumayı hem de SMA'lı çocuklara destek olmayı hedeflediğini belirten Mecit İnekçi, topladığı pet şişeler ve plastiklerle toprağın kanserojen maddelerden korunmasına katkı sağladığını vurguladı.

İnekçi, faaliyetlerinin iki önemli unsurunun altını çizdi: "Görmüş olduğunuz bu pet şişeleri doğaya atmıyoruz, çöp kutusuna atmıyoruz. Bunu yaparken de iki önemli unsurun altını çizmek istiyorum. Birincisi geri dönüşümden paraya dönüştürdüğümüz bu atıklarımızı SMA'lı yavrularımızın tedavisine katkıda bulunmak amacıyla valiliklerimizin açmış olduğu kontrollü denetimli hesap numaralarına yatırıyoruz."

"HEM ÇOCUKLARA KATKIDA BULUNUYORUZ HEM TOPRAĞIMIZI KORUYORUZ"

Plastik ambalajların doğada 50-60 yılda çözüldüğünü ve bu süreçte kanserojen içerikli maddeleri toprağa bıraktığını belirten İnekçi, bu durumun insan sağlığı için büyük risk oluşturduğunu ifade etti.

İnekçi, "Aynı zamanda hem çocuklara katkıda bulunmuş oluyoruz hem de toprağımızı, insanımızı kanserojen maddesinden korumuş oluyoruz. Bu faaliyetin tüm milletimizin, tüm insanlarımızın bilinçlenerek bu şekilde hareket etmesini öneriyorum," diyerek tüm Türkiye'ye bu duyarlılığa katılma çağrısında bulundu.