Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Osmaniye'de sağlık memuru topladığı plastiklerle SMA'lı çocuklara umut oluyor

Osmaniye'de 27 yıldır sağlık memuru olarak görev yapan 57 yaşındaki Mecit İnekçi, kendi imkanlarıyla 3 yıldır sürdürdüğü anlamlı bir çalışmaya imza atıyor. İnekçi, çevreden ve çöp konteynerlerinden topladığı plastik atıkları geri dönüşüme kazandırarak elde ettiği geliri, SMA hastası çocukların tedavi kampanyalarına bağışlıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 01:24
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 01:24

Çalışmasıyla hem çevreyi korumayı hem de 'lı çocuklara destek olmayı hedeflediğini belirten Mecit İnekçi, topladığı pet şişeler ve plastiklerle toprağın kanserojen maddelerden korunmasına katkı sağladığını vurguladı.

Osmaniye'de sağlık memuru topladığı plastiklerle SMA'lı çocuklara umut oluyor

İnekçi, faaliyetlerinin iki önemli unsurunun altını çizdi: "Görmüş olduğunuz bu pet şişeleri doğaya atmıyoruz, çöp kutusuna atmıyoruz. Bunu yaparken de iki önemli unsurun altını çizmek istiyorum. Birincisi geri dönüşümden paraya dönüştürdüğümüz bu atıklarımızı SMA'lı yavrularımızın tedavisine katkıda bulunmak amacıyla valiliklerimizin açmış olduğu kontrollü denetimli hesap numaralarına yatırıyoruz."

Osmaniye'de sağlık memuru topladığı plastiklerle SMA'lı çocuklara umut oluyor

"HEM ÇOCUKLARA KATKIDA BULUNUYORUZ HEM TOPRAĞIMIZI KORUYORUZ"

Plastik ambalajların doğada 50-60 yılda çözüldüğünü ve bu süreçte kanserojen içerikli maddeleri toprağa bıraktığını belirten İnekçi, bu durumun için büyük risk oluşturduğunu ifade etti.

Osmaniye'de sağlık memuru topladığı plastiklerle SMA'lı çocuklara umut oluyor

İnekçi, "Aynı zamanda hem çocuklara katkıda bulunmuş oluyoruz hem de toprağımızı, insanımızı kanserojen maddesinden korumuş oluyoruz. Bu faaliyetin tüm milletimizin, tüm insanlarımızın bilinçlenerek bu şekilde hareket etmesini öneriyorum," diyerek tüm Türkiye'ye bu duyarlılığa katılma çağrısında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayburt'ta öğrencilerden anlamlı hareket! Her şey 'Yeşil Vatan' için
Bilecik’te anlamlı karar: Tüm parklara şehitlerin isimleri verilecek
Günlerdir yanan Karabük için anlamlı hareket: Müftünün sözleri damga vurdu
Galatasaray tribünlerinden Sergen Yalçın'a anlamlı destek!
Validen engelli çocuğa anlamlı destek
ETİKETLER
#geri dönüşüm
#insan sağlığı
#sma
#Çevre Koruma
#Plastik Atık
#Toprak Koruma
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.