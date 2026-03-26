İBB yolsuzluk davasında 11. duruşma! İşte son gelişmeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve suç örgütü iddialarına ilişkin başlayan davanın duruşmaları devam ediyor.
Yolsuzluk ve İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın 11. duruşması bugün görülecek. Bugünkü davada da sanıklar savunmalarını yapmayı sürdürecek.
İşte İBB yolsuzluk davasının 11. duruşmasında yaşanan son gelişmeler...
Yüzyılın yolsuzluk davasının 10'uncu celsesinde görevlerinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık kürsüye çıktı. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Çalık, ilk kez hakim karşısındaydı. Suçlamaları reddederek savunmasına başladı. Dosyadaki tanık ve sanık ifadelerinin çelişkili olduğunu savundu. Çalık, bu beyanların etkin pişmanlıktan yararlanma beklentisiyle verildiğini öne sürdü ve kendisine yöneltilen suçlamaların iftira olduğunu dile getirdi.
İBB yolsuzluk davasında reddi hakim talebi üst mahkemece de reddedildi. Salondaki tüm görüntüler de takibe alındı ve soruşturmaya dahil edildi.
Öte yandan İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile bağlantılı yeni gelişmeler yaşandı. Böcek'in 2 şoförü gözaltına alındı.
|Detay
|Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
|Rüşvet
|12 kez
|Suç gelirlerinin aklanması
|7 kez
|Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık
|7 kez
|Kişisel verilerin kaydedilmesi
|2 kez
|Kişisel verileri ele geçirme ve yayma
|2 kez
|Suç delillerini gizleme
|2 kez
|Haberleşmenin engellenmesi
|Kamu malına zarar verme
|Rüşvet alma
|47 kez
|Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
|İrtikap
|9 kez
|İhaleye fesat karıştırma
|70 kez
|Çevrenin kasten kirletilmesi
|Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
|Orman Kanunu'na Muhalefet
|Maden Kanunu'na muhalefet
Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.