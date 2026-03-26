Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İBB yolsuzluk davasında 11. duruşma! İşte son gelişmeler

Son dakika haberi: İBB ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve suç örgütü davasının 11. duruşması bugün görülecek. Bugünkü duruşmada da sanıkların savunmaları sürecek. İşte İBB yolsuzluk davasının 11. duruşmasında yaşanan son gelişmeler...

İBB yolsuzluk davasında 11. duruşma! İşte son gelişmeler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 09:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve suç örgütü iddialarına ilişkin başlayan davanın duruşmaları devam ediyor.

Yolsuzluk ve İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın 11. duruşması bugün görülecek. Bugünkü davada da sanıklar savunmalarını yapmayı sürdürecek.

İşte İBB yolsuzluk davasının 11. duruşmasında yaşanan son gelişmeler...

İBB yolsuzluk davasında 11. duruşma! İşte son gelişmeler

10. DURUŞMADA NELER OLDU?

Yüzyılın yolsuzluk davasının 10'uncu celsesinde görevlerinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık kürsüye çıktı. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Çalık, ilk kez hakim karşısındaydı. Suçlamaları reddederek savunmasına başladı. Dosyadaki tanık ve sanık ifadelerinin çelişkili olduğunu savundu. Çalık, bu beyanların etkin pişmanlıktan yararlanma beklentisiyle verildiğini öne sürdü ve kendisine yöneltilen suçlamaların iftira olduğunu dile getirdi.

İBB yolsuzluk davasında reddi hakim talebi üst mahkemece de reddedildi. Salondaki tüm görüntüler de takibe alındı ve soruşturmaya dahil edildi.

İBB yolsuzluk davasında 11. duruşma! İşte son gelişmeler

MUHİTTİN BÖCEK'İN 2 ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile bağlantılı yeni gelişmeler yaşandı. Böcek'in 2 şoförü gözaltına alındı.

İBB yolsuzluk davasında 11. duruşma! İşte son gelişmeler

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
  • Rüşvet (12 kez)
  • Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)
  • Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)
  • Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)
  • Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)
  • Suç delillerini gizleme (2 kez)
  • Haberleşmenin engellenmesi
  • Kamu malına zarar verme
  • Rüşvet alma (47 kez)
  • Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
  • İrtikap (9 kez)
  • İhaleye fesat karıştırma (70 kez)
  • Çevrenin kasten kirletilmesi
  • Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
  • Orman Kanunu'na Muhalefet
  • Maden Kanunu'na muhalefet
  • Suç
Detay
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
Rüşvet12 kez
Suç gelirlerinin aklanması7 kez
Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık7 kez
Kişisel verilerin kaydedilmesi2 kez
Kişisel verileri ele geçirme ve yayma2 kez
Suç delillerini gizleme2 kez
Haberleşmenin engellenmesi
Kamu malına zarar verme
Rüşvet alma47 kez
Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
İrtikap9 kez
İhaleye fesat karıştırma70 kez
Çevrenin kasten kirletilmesi
Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
Orman Kanunu'na Muhalefet
Maden Kanunu'na muhalefet

İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

