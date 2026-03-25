Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Özgür Özel mesajı: "Cumhurbaşkanımızın talimatı gereği susuyorum"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gazeteci Şamil Tayyar, TGRT Haber’de Fuat Uğur’un sunduğu Medya Kritik programında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile gerçekleştirdiği görüşmeyi izleyicilere aktardı. Tayyar, Özgür Özel'in son dönemdeki iddialarına Bakan Gürlek'in neden cevap vermediğini sorduğunda şu cevabı aldığını söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın bana talimatı var. Bu talimat gereği susuyorum. Bana 'Polemiğe girme, Özgür Özel'i de ciddiye alma' dedi. Hakimlikten geliyorum, mücadele etmek benim için kolay ancak talimata uyuyorum."
Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına da değinen Bakan Gürlek, tartışmalara konu olan gayrimenkullerle ilgili net rakamlar verdi. Tayyar’ın aktardığına göre Gürlek; 4 tapusunun olduğunu, bunların güncel değerinin toplamda 40 milyon lirayı geçmeyeceğini ve mahkeme sürecinde her şeyin şeffaf bir şekilde ortaya çıkacağını belirtti. Ayrıca, daha önce 9 milyon liraya aldığı bir konutu bakan yardımcılığı döneminde 13 milyon liraya sattığı bilgisini paylaştı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, kendisine yönelik ithamları nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtığı bildirildi. Gürlek'in, Özel'in bu çıkışlarını "İBB yargılamalarını gölgelemek ve gündem değiştirmek" amacıyla yaptığını savunduğu ifade edildi.