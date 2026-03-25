Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Özgür Özel mesajı: "Cumhurbaşkanımızın talimatı gereği susuyorum"

Şamil Tayyar, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yaptığı özel görüşmenin detaylarını TGRT Haber canlı yayınında paylaştı. Gürlek’in, CHP lideri Özgür Özel’in iddialarına karşı "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sessiz kaldığını" söylediği aktarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 22:59

Gazeteci Şamil Tayyar, Fuat Uğur'un sunduğu Medya Kritik programında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile gerçekleştirdiği görüşmeyi izleyicilere aktardı. Tayyar, Gürlek'in son dönemdeki Özgür Özel iddialarına neden cevap vermediğini sorduğunda şu cevabı aldığını söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bana talimatı var. Bu talimat gereği susuyorum. Bana 'Polemiğe girme, Özgür Özel'i de ciddiye alma' dedi. Hakimlikten geliyorum, mücadele etmek benim için kolay ancak talimata uyuyorum."

TAPU TARTIŞMASINA CEVAP: "4 TAPUM VAR"

Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına da değinen Bakan Gürlek, tartışmalara konu olan gayrimenkullerle ilgili net rakamlar verdi. Tayyar’ın aktardığına göre Gürlek; 4 tapusunun olduğunu, bunların güncel değerinin toplamda 40 milyon lirayı geçmeyeceğini ve mahkeme sürecinde her şeyin şeffaf bir şekilde ortaya çıkacağını belirtti. Ayrıca, daha önce 9 milyon liraya aldığı bir konutu bakan yardımcılığı döneminde 13 milyon liraya sattığı bilgisini paylaştı.

1 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, kendisine yönelik ithamları nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 1 milyon liralık manevi açtığı bildirildi. Gürlek'in, Özel'in bu çıkışlarını "İBB yargılamalarını gölgelemek ve gündem değiştirmek" amacıyla yaptığını savunduğu ifade edildi.

ETİKETLER
#tgrt haber
#özgür özel
#tapü
#adalet bakanı
#şamil tayyar
#tazminat davası
#Akın Gürlek
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.