Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz sorgulayan tapu müdürü tutuklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
CHP lideri Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığı ile ilgili ortaya attığı iddialara ilişkin başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorguladığı belirlenen Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından tutuklandı.
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D, dün Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.